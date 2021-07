Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Motorolas Moto Edge kehrt für sein richtiges Format der zweiten Generation zurück – wir ignorieren das Moto Edge S , das außerhalb Chinas als G100 auf den Markt kam – aber nicht als einzelnes Gerät, sondern als drei verschiedene Modelle: Moto Edge 20, Moto Edge 20 Pro und Moto Edge 20 Lite.

Die dreifachen Geräte haben viele Ähnlichkeiten, die sie als eindeutig zur selben Familie gehören, zusammen mit charakteristischen Merkmalen, die sie voneinander abheben. Hier sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Edge 20 und Pro- und Lite-Varianten zusammengefasst.

Moto Edge 20: 6,99 mm / Edge 20 Lite: 8,25 mm / Edge 20 Pro: 7,99 mm

Moto Edge 20 Pro: Mitternachtsblau, Schillerndes Weiß, Blaues Veganes Leder

Moto Edge 20: Frosted Grey, Frosted White, Frosted Emerald

Moto Edge 20 Lite: Electric Graphite, Lagunengrün

Wie Sie dem Leitbild oben entnehmen können, sind sich die Edge 20-Geräte in Bezug auf die Größe ziemlich ähnlich. Es ist jedoch das Edge 20, das mit unter 7 mm das dünnste von allen ist, was es zum bisher dünnsten 5G-Mobilteil von Motorola macht. Es besteht aus einem Aluminiumlegierungsmaterial, um die Festigkeit unter Druck zu erhalten. Das Edge 20 Lite ist aufgrund seines großen Akkus das dickste Modell; während der Edge 20 Pro zwischen den beiden sitzt.

Wie Sie auf dem Foto oben sehen können, entscheiden sich die Mobilteile für eine helle, dunkle und farbige Variante. Der Pro ist jedoch der einzige, der ein veganes Leder in Blau anbietet, während der Edge 20 der einzige ist, der eine halbschillernde smaragdgrüne Option bietet.

Moto Edge 20 & Pro: POLED-Display, 144 Hz Bildwiederholfrequenz, HDR10+

Moto Edge 20 Lite: OLED-Display, 90Hz Bildwiederholfrequenz, HDR10

Alle Geräte: 6,7-Zoll-Panel, 10-Bit-Farbfähig (DCI-P3)

Beim ursprünglichen Moto Edge drehte sich alles um einen gebogenen Randbildschirm. Bei der Moto Edge 20-Familie ist das nicht mehr der Fall: Alle Bildschirme sind flach. Alle Bildschirme sind mit 6,7 Zoll Diagonale ebenfalls gleich groß.

Die Unterschiede liegen im Format und in den Funktionen. Die Moto Edge 20- und Pro-Modelle sind eigentlich POLED – das ist Kunststoff-OLED – die Sie normalerweise in faltbaren Geräten finden. Warum also hier? Es ist kein freiliegender, reflektierender Kunststoff auf der Oberseite, sondern das POLED-Panel ist zwischen Glasschichten eingebettet und behält die Kratzfestigkeit bei. Beim Edge 20 Lite hingegen handelt es sich um ein Glas-OLED-Panel.

In Bezug auf die Funktionen können der Edge 20 und Pro bis zu 144 Hz Bildwiederholfrequenz liefern, wobei die Geräte in der Lage sind, Inhalte automatisch zu erkennen und die Rate entsprechend anzupassen, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Es gibt auch Unterstützung für HDR10+ High Dynamic Range. Der Edge 20 Lite kann 90Hz und HDR10 (also kein Plus) liefern und ist damit das Baby der Familie - aber das geht immer noch ziemlich gut.

Moto Edge 20 Pro: Qualcomm Snapdragon 870-Plattform, 6/8 GB RAM

Moto Edge 20: Qualcomm Snapdragon 778-Plattform, 6/8 GB RAM

Moto Edge 20 Lite: MediaTek Dimensity 720, 6GB RAM

Moto Edge 20 Pro: 4.500mAh Akku, 30W Turbo Charge

Moto Edge 20: 4.000mAh Akku, 30W Turbo Charge

Moto Edge 20 Lite: 5.000 mAh Akku, 30 W Turbo Charge

Nur Moto Edge 20 & Pro: Wi-Fi 6

Alle Geräte: 5G-Konnektivität

Da 5G in Smartphones immer intrinsischer wird, ist es keine Überraschung, eine solche Konnektivität für jedes einzelne Moto Edge 20-Gerät zu sehen. Jedes der drei Mobilteile verwendet jedoch eine andere System-on-Chip-Lösung.

Der Edge 20 entscheidet sich zunächst für die Snapdragon 778-Plattform von Qualcomm ( angekündigt Mitte Mai 2021 , also die aktuellste Einführung) und liegt damit im mittleren oberen Marktsegment. Der Edge 20 Pro entscheidet sich als Weiterentwicklung für Qualcomms Snapdragon 870-Plattform und bringt es in die höheren Flaggschiff-Fähigkeiten - aber nicht ganz so weit wie das spielfähigere SD888.

Das Edge 20 Lite hingegen lässt Qualcomm komplett hinter sich: Es entscheidet sich stattdessen für den Dimensity 720-Chipsatz von MediaTek, der ihn im Mittelfeld platziert. Es ist interessant zu sehen, wie MediaTek den Smartphone-Markt ausbreitet und - und das muss man sagen - ziemlich kompetent in einer Vielzahl von Handys ankommt.

Während alle Mobilteile über eine 30-W-Schnellladung verfügen (kein kabelloses Laden), hängt die Kapazität weitgehend von der physischen Größe jedes Mobilteils ab. Der Edge 20 Lite hat als dickster Akku den größten Akku (5.000 mAh); das Edge 20 Pro, als Mobilteil mit mittlerem Umfang, ist das nächste (4.500 mAh); Das Edge 20 hat als dünnstes Gerät den kleinsten Akku (4.000 mAh).

Edge 20 Pro: 5x Periskopzoom (8MP, f/3,4) / Edge 20: 3x optischer Zoom (8MP, f/2,4) / Edge 20 Lite: Tiefensensor (2MP)

Alle Geräte: 108-Megapixel-Hauptkamera, Blende f/1.9, Pixelgröße 0,7 μm

Alle Geräte: Ultra-Wide-Kamera (16 MP in Edge 20 & Pro, 8 MP in Lite)

Alle Geräte: 32-Megapixel-Selfie-Frontkamera

Zoomobjektive mit optischer Stabilisierung (OIS)

Während viele Hersteller sehr unterschiedliche Kamera-Setups in ihre Gerätefamilien einbauen, leistet der Edge 20 gute Arbeit, um eine konsistente Anordnung zu liefern.

Alle drei Modelle verfügen beispielsweise über eine 108-Megapixel-Hauptkamera, sodass es keine Qualitätseinbußen gibt, egal ob Sie das Lite oder das Pro möchten.

Alle Modelle verfügen auch über eine Weitwinkelkamera – etwas, das einige Budget-Hersteller bei Budget-Telefonen vollständig weggelassen haben – obwohl das Lite eine der drei Optionen mit niedrigerer Auflösung hat.

Was Edge 20 und Pro dann unterscheidet, ist der Grad des angebotenen optischen Zooms. Der Edge 20 verfügt über ein 3-fach-Zoomobjektiv, während der Pro über einen 5-fach-Zoom verfügt - Motorolas erster Periskop-Zoom-Ausflug bis heute. Es gibt keinen Zoom im Lite, außer dem digitalen sowieso, stattdessen nimmt ein Tiefensensor diesen Platz ein. Alle optischen Zoomoptionen verfügen über eine optische Stabilisierung (OIS), die eine notwendige Ergänzung ist.

Europa, Südamerika, Indien und weitere Regionen: Ende August bis Anfang September

Kein Start in Nordamerika - "Herbstankündigung" erwartet

Edge 20 Lite: 349 € / Edge 20: 499 € / Edge 20 Pro: 699 €

Motorola hat die Edge 20-Serie vernünftiger bepreist als sein Vorgänger - es gibt keinen vierstelligen Preis wie beim Edge + im Jahr 2020 . Derzeit liegen uns nur die Euro-Preise vor, die sich wie folgt darstellen: Edge 20 kostet 499 €, Edge 20 Pro 699 €, Edge 20 Lite 349 €.

Es sind dort keine US-Preise enthalten, aus dem spezifischen Grund, dass wahrscheinlich keines dieser Mobilteile in den USA so früh wie in Europa eintreffen wird – Ende August/Anfang September – mit einer Ankündigung für Nordamerika, die voraussichtlich ein "Herbstdatum" bekannt geben wird. für diesen Markt (ob dies ein ganz neues Gerät oder Geräte bedeutet, wir sind uns jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht sicher).