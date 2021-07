Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die chinesische Zertifizierungsstelle TENAA veröffentlichte Bilder von den Moto Edge-Telefonen der nächsten Generation: vermutlich das Moto Edge 20 und das Moto Edge 20 Pro. Was können Sie also von diesen angeblich eingehenden Mobilteilen erwarten?

Nun, das Wichtigste zuerst, es gibt potenzielle regionale Unterschiede zu berücksichtigen. Denken Sie daran, dass das Moto G100 in China als Edge S eingeführt wurde . Und angesichts der Tatsache, dass die TENAA-Bilder einen scheinbar flachen Bildschirm zeigen – dh keine tatsächliche gebogene "Kante", wie beim ursprünglichen Moto Edge und Edge + -, vermuten wir, dass diese Mobilteile als Teil der Moto G-Serie passen.

Auch die Spezifikationen stimmen weitgehend mit dieser Idee überein, wobei der Qualcomm Snapdragon 870, von dem angenommen wird, dass er an Bord des Edge 20 Pro ist, das widerspiegelt, was im aktuellen G100 zu finden ist. Auch die Bildschirmspezifikationen lesen sich ähnlich, mit einem 6,67-Zoll-OLED-Panel mit Full HD+-Auflösung.

Der Edge 20 modelt jedoch den Einsatz in der Kameraabteilung mit einem erwarteten 108-Megapixel-Vorsprung in der Abteilung für Dreifachkameras an der Rückseite. Betrachtet man die TENAA-Bilder nebeneinander, würde die quadratische Kamera im Pro darauf hindeuten, dass sich ein Periskop-Zoomobjektiv befindet, das wahrscheinlich einer der entscheidenden Faktoren ist, die es zum "Pro"-Modell des Duos machen.

Ob dies also zunächst nur China-Handys sein werden, steht zur Debatte. Aber angesichts der Quelle der Bilder vermuten wir, dass es nicht lange dauern wird, bis wir mehr erfahren ...