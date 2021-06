Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Motorola erwägt, den faltbaren Razr in diesem Jahr nicht zu aktualisieren, obwohl er 2019 einen und dann sieben Monate später mit 5G im Jahr 2020 wieder einen veröffentlicht hat.

Berichten zufolge will das Unternehmen sein faltbares Design verlangsamen und verfeinern, bevor es ein Modell der dritten Generation auf den Markt bringt, so DSCC, ein Display-Experte, der einen Bericht veröffentlicht hat, der die zukünftige Landschaft untersucht. Die DSCC behauptete, dass der nächste Razr „erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erwartet“ wird und dass Motorola „sein faltbares Design neu erfinden“ will. Es gibt nicht mehr viel zu tun, aber dem Klang nach möchte Motorola besser aufgestellt sein, um es mit anderen faltbaren Geräten aufzunehmen.

Das 2020 Razr ist kein Gerät mit Mainstream-Appeal wie das Original von vor 15 Jahren – und die Flut an Falttelefon-Konkurrenten ist eine echte Herausforderung. Trotzdem habenwir in unserem Test des Telefons festgestellt, dass es sich um eine aufregende Technologie handelt, die mehr aus den richtigen als aus den falschen Gründen hervorsticht.

Vielleicht wird das dritte faltbare Razr Motorola genauso auffällig sein. Wie auch immer es aussehen mag, es wird wahrscheinlich mit dem gemunkelten Samsung Galaxy Z Flip 3 konkurrieren. Es gibt jedoch keine Beweise für die Pläne von Motorola, und das Unternehmen hat den Bericht des DSCC nicht kommentiert.

Schreiben von Maggie Tillman.