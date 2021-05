Motorola ist bestrebt, seine Telefone über Funk aufzuladen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir befinden uns derzeit wohl auf dem Höhepunkt des kabellosen Ladens - es ist zunehmend ungewöhnlich, dass ein Telefon, das in ernsthaften Stückzahlen verkaufen möchte, ohne die Möglichkeit, mit einem Qi oder einem anderen Pad aufzuladen, debütiert.

Wie so oft bei der Mobiltechnologie können wir aber auch schon die Zukunft auf uns zu galoppieren sehen. In diesem Fall handelt es sich um eine drahtlose Aufladung, die die Notwendigkeit eines Pads vollständig überflüssig macht.

Motorola ist der neueste Telefonhersteller, der an Bord dieses Zuges springt, und kündigt eine Partnerschaft mit GuRu Wireless an, um die neue Ladegrenze für seine Telefone zu erreichen.

Laut der Ankündigung kann die Technologie von Guru Geräte in einer Reichweite von Metern statt Zoll einschalten, was sehr beeindruckend klingt.

Es ist jedoch auch klar, dass es eine Weile dauern wird, bis die Sicherheit getestet und zu einem Formfaktor und einer Preisklasse entwickelt ist, die den Verbrauchern tatsächlich zur Verfügung stehen. Dies ist nicht die Art von Ankündigung, die bedeutet, dass Motorolas nächstes Flaggschiff im Grunde genommen die Technologie packen wird.

Dies ist natürlich nicht das erste Mal, dass wir von dieser Art von Technologie gehört haben. Anfang dieses Jahres zeigte Xiaomi beispielsweise einen großen weißen Würfel, der in einem kleinen Radius das gleiche Kunststück vollbrachte: Air Charge . Obwohl diese Einheit klobig und begrenzt ist, ist es aufregend, sich vorzustellen, was diese Hersteller in ein paar Jahren mit mehr Entwicklung herausbringen werden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.