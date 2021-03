Das Moto G100-Leck zeigt eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Edge S.

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Durchgesickerte Renderings wurden veröffentlicht, die uns zeigen, wie das Moto G100 in der Nähe des Flaggschiffs aussehen wird, und man kann mit Sicherheit sagen, dass es praktisch nur ein überarbeitetes Moto Edge S für den internationalen Markt ist.

Das Leck zeigt ein Telefon mit einer Dual-Hole-Punch-Kamera auf der Vorderseite und einem ordentlich angeordneten quadratischen Quad-Kamerasystem auf der Rückseite.

Das Telefon verfügt außerdem über einen im Netzschalter integrierten physischen Fingerabdrucksensor, der in einer Aussparung an der Seite angeordnet ist. Es werden auch zwei Farboptionen angezeigt: ein seidig weißes und ein hell schimmerndes Blau.

Neu ist jedoch die physische Google Assistant-Schaltfläche auf der linken Seite des Telefons. Diese Taste ist auch bei den neuesten Telefonen der G-Serie verfügbar .

Wie von TechnikNews - der die Bilder ursprünglich gepostet hat - festgestellt wurde, sind die technischen Daten auch praktisch identisch mit denen des Edge S.

Moto brachte das Edge S bereits im Januar in China auf den Markt und kündigte ein Telefon mit dem Snapdragon 870-Prozessor an. Dies ist einer der neuesten Prozessoren von Qualcomm, der nicht ganz so leistungsstark ist wie der SD888 der Spitzenklasse, aber einen Schritt über der 700er-Serie.

Es wird ein 6,7-Zoll-LCD-Display mit FullHD + -Auflösung und Bildwiederholraten von bis zu 90 Hz erwartet. Ein großer Fokus wird auf den Kameras liegen.

Auf der Rückseite wird das Quad-System von einem 64-Megapixel-Hauptsensor geführt. Dazu kommen eine 16-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera, ein 2-Megapixel-Tiefensensor und ein ToF-Sensor.

Motorola hat das Telefon über sein internationales Twitter-Handle gehänselt, sodass es nicht lange dauern wird, bis das Telefon gestartet wird. Es sollte in den kommenden Wochen offiziell sein.

Schreiben von Cam Bunton.