(Pocket-lint) - Motorola hat gerade angekündigt, die einstellige Namenskonvention aufzugeben und sich für eine neue Namenskonvention zu entscheiden, bei der größere Zahlen gleich höheren Funktionen sind. Starten Sie mit diesem Paar: dem Moto G10 und dem Moto G30. Aber wie unterscheiden sie sich?

Moto G10 Finish-Optionen: Aurora Grey, Iridescent Pearl

Moto G30 Finish-Optionen: Phantom Black, Pastel Sky

Beide: 3,5 mm Kopfhöreranschluss

Beides: Fingerabdrucksensor hinten

Zum Anschauen werden Sie die Unterschiede zwischen dem G10 und dem G30 nicht leicht erkennen. Beide sind gleich groß und verfügen über ein wasserabweisendes Finish (allerdings keine offizielle IP-Schutzart), einen rückseitig positionierten Fingerabdruckscanner und eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse.

Die einzige aussagekräftige visuelle Unterscheidung ist das von Ihnen ausgewählte Finish. Das G10 ist in einem sogenannten Grau erhältlich (aber sehen Sie sich die Fotos an - es sieht eher lila aus), während das G30 tiefschwarz ist. Es gibt auch die entsprechenden Optionen "Iridescent Pearl" und "Pastel Sky" - Namen, die so lose mit der Farbe verknüpft sind, dass man kaum weiß, was man von den Wörtern erwartet. Schauen Sie sich jedoch die Bilder oben an, um die perlmuttfarbenen, fast mehrfarbigen Eigenschaften zu sehen.

Beides: 6,5-Zoll-HD + Max Vision-LCD-Display

Moto G10: 60 Hz / Moto G30: 90 Hz

G10 und G30 haben also die gleiche Größe und das gleiche Grundbild: Ein 6,5-Zoll-LCD-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 20: 9. Es ist ein ziemlich großes Panel, aber die HD + - Auflösung - erwarten Sie hier also maximal 1600 x 900 Pixel - ist nicht so punktgenau wie bei Geräten mit höheren Spezifikationen.

Der Unterschied ergibt sich also aus der Bildwiederholfrequenz. Das G10 wird bei 60 Hz aktualisiert, während das G30 bei 90 Hz um 50 Prozent besser läuft, was eine flüssigere Darstellung (und wahrscheinlich eine geringere Akkulaufzeit) bedeutet.

Moto G10: 48-Megapixel-Haupt-, Weitwinkel-, Makro- und Tiefensensor

Moto G30: 64MP Main, Weitwinkel, Makro, Tiefe

Die Kameras sehen vielleicht auch gleich aus - eine Quad-Anordnung auf der Rückseite -, aber auch hier gibt es einen entscheidenden Unterschied. Das G10 entscheidet sich für eine 48-Megapixel-Hauptleitung, die G30 für eine 64-Megapixel-Hauptleitung. Beide verwenden jedoch eine 4-in-1-Pixelverarbeitung. Erwarten Sie daher 12MP- bzw. 16MP-Aufnahmen außerhalb der Kamera.

Die anderen Kameras sind ein 118-Grad-Weitwinkel- und ein 2MP-Makro (Nahaufnahme) sowie ein 2MP-Tiefensensor. Der Weitwinkel mag nützlich sein, aber wie wir in den letzten preisgünstigen Telefonen gesehen haben, sind diese 2-Megapixel-Add-Ons nur dazu da, die Zahlen zu erhöhen ("Quad" klingt besser als "Dual", oder?).

Moto G10: Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB RAM

Moto G30: Qualcomm SD662, 4/6 GB RAM RAM

Beides: 128 GB Speicher, Erweiterung der microSD-Karte

Beides: 5.000mAh Batteriekapazität

G10: 10W Laden

G30: 20W Laden

Beide: NFC

Was die Kernspezifikation betrifft, liegt ein Teil des Grundes dafür, dass das G30 die leistungsfähigere Aktualisierungsrate aufweist, in seiner Hardware: einem Qualcomm Snapdragon 662-Prozessor (mit 4 GB RAM gibt es auch eine 6 GB-Option). Das G10 ist ein SD460 niedrigerer Qualität mit 4 GB RAM. Auf dieser Ebene würden wir uns jedes Mal für das G30 entscheiden, um ein besseres Spielpotential zu ermöglichen.

Auf der Akkufront haben beide Mobilteile die gleiche 5.000-mAh-Zelle im Inneren - was wirklich ziemlich massiv ist und die Dinge für anständige Innings tuckern lassen sollte. Der G30 hält aufgrund seiner technischen Daten wahrscheinlich etwas weniger lange, ist aber auch schnell aufgeladen, was der doppelten Geschwindigkeit des G10 entspricht, um schnelle Aufladungen zu ermöglichen.

Moto G10: 149,99 € / Moto G30: 179,99 €

Verfügbar: Voraussichtlich im Februar 2021

Motorola war sehr gut darin, seine G-Familie als Schlüsselspieler in den Einstiegsbereich des Marktes zu bringen. Die G10 und G30 folgen diesem Beispiel und erreichen erschwingliche Preise (wir würden in Großbritannien £ 130 und £ 150 erwarten, basierend auf dem offiziellen Euro-Preis oben).

Also, welche soll ich wählen? Das G30 ist aus unserer Sicht die wenigen Pfund mehr wert, da der Prozessor und die geringfügig flüssigere Grafik für ein vollständigeres Tagespaket sorgen sollten. Aber wenn Sie nur Anrufe tätigen und sonst nicht viel, dann wird der G10 alle wichtigen Punkte ankreuzen, die Sie benötigen.

