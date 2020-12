Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Moto G-Serie ist als erschwingliche Telefonreihe bekannt. Aber das wird sich 2021 ändern - mit der Einführung eines Moto G-Flaggschiffs.

Die Nachricht wurde von Motorolas Präsident Sergio Buniac in einer Ansprache im Rahmen des Qualcomm Tech Summit 2020 bestätigt - wo der Chiphersteller seine Snapdragon 888-Plattform vorstellte.

Buniac sagte: "2021 wird die zehnte Generation des Moto G sein - und nichts würde uns stolzer machen, als dieser Familie Erfahrungen aus der 800er-Serie [Qualcomm Snapdragon] zu bringen. Unsere Mission ist es, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen. Wir können es kaum erwarten, dies zu zeigen." du mehr. "

Es ist eine interessante Wendung, denn erstens gilt Snapdragon 800 als die Crème de la Crème der Smartphone-Welt, zweitens ist Moto G derzeit nicht auf diesen Markt ausgerichtet. Ja, Motorola hat 2020 ein Moto G 5G Plus herausgebracht , das seinen Status bis zu einem gewissen Grad erhöht, gefolgt von einem Moto G Pro - aber keines davon war ein echtes Flaggschiff.

Das Unternehmen nutzte 2020 auch als Startrampe für das Motorola Edge und führte sich zum ersten Mal seit Jahren wieder in das Flaggschiff ein - allerdings ironischerweise nicht auf hochwertiger Qualcomm-Hardware ( die nur für Edge + reserviert war ).

Für die Moto G-Serie ändert sich also alles im Jahr 2021. Welche Zukunft bedeutet dies für den nicht so gut aufgenommenen Edge? Wird die Moto E-Reihe eine größere Auswahl an Geräten mit niedrigeren Spezifikationen umfassen, damit sich die G-Serie als Flaggschiff-Spieler etablieren kann?

Im Moment ist nur klar, dass ein Moto G mit einer erstklassigen Qualcomm Snapdragon 800-Plattform für 2021 bestätigt wurde. Wir müssen nur geduldig warten, wie Buniac es ausdrückte, um mehr zu sehen.

Schreiben von Mike Lowe.