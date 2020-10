Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während des Prime Day 2020 können US-Prime-Mitglieder enorme Einsparungen erzielen, von neuen Fernsehgeräten bis hin zu Roboterstaubsaugern, einschließlich einer Auswahl an Smartphones von Motorola.

Tatsächlich wurden vier Motorola-Telefone um jeweils bis zu 200 US-Dollar reduziert.

Das ist eine ziemliche Ersparnis, wenn man berücksichtigt, dass die Telefone von Motorola in der Regel bereits billiger sind als die Konkurrenz. Zu den angebotenen gehören drei Einstiegshandys: der Moto G Stylus , der Moto G Power und der Moto G Fast .

Die größten Einsparungen erzielen Sie jedoch mit dem High-End-Gerät Motorola Edge , bei dem 200 US-Dollar gegenüber dem regulären Preis von 699,99 US-Dollar eingespart werden. Das Edge ist bereit für die Arbeit mit 5G und bietet 256 GB Speicher, eine 64-Megapixel-Kamera und ein 6,7-Zoll-OLED-Display mit 90 Hz.

Aber auch die anderen drei Telefone verzeichnen prozentual erhebliche Preissenkungen. Der Moto G Stylus fiel auf 239,99 USD (ein Preisverfall von 60 USD), der Moto G Power auf 199,99 USD (50 USD Preisverfall) und der Moto G Fast auf 145,99 USD (55 USD Rabatt ) .

Alle vier Modelle sind entsperrt und arbeiten mit den großen US-Fluggesellschaften zusammen.

Um zu sehen, wie sich die Telefone von Motorola mit anderen High-End-Smartphones vergleichen lassen, die jetzt erhältlich sind, lesen Sie unseren Leitfaden für die besten Telefone hier.

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern der Welt vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Schreiben von Maggie Tillman.