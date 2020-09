Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Moto E-Serie ist seit langem die Einstiegsserie von Motorola und bietet Googles Android-Qualität zu einem günstigen Preis. Das soll mit dem Moto E7 Plus fortgesetzt werden, das für 129 GBP / 149 EUR im Einzelhandel erhältlich sein wird. Das Mobilteil verfügt jedoch über eine beeindruckende 48-Megapixel-Hauptkamera.

Es war erst ein paar Jahre her, dass eine solche Kameraeinheit die Top-Spezifikation war, die man in einem Telefon finden kann. Und es ist bereits bis zu diesem Budget-Ende des Marktes heruntergekommen.

Motorola hat zweifellos eine Menge Komponenten auf Lager - dieselbe Kamera hat es in das Razr- Flip-Phone der zweiten Generation geschafft (was mehr als das Zehnfache des Preises ist) - da es sich um eine Kamera handelt, die in vielen seiner Geräte vorkommt.

Abgesehen vom niedrigen Preis wird das E7 Plus auch durch seinen großen Akku (5.000 mAh) angesprochen, der in Kombination mit dem Qualcomm Snapdragon 460-Prozessor absolut lange halten sollte. Dieser Prozessor ist jedoch ein Low-End-Prozessor. Erwarten Sie also keine perfekte Leistung, wenn Sie sich für Spiele und ähnliches interessieren - dies ist viel mehr ein Telefon für die funktionalen täglichen Aufgaben.

Das "Plus" im Namen spielt auf die große Bildschirmgröße an. Es ist ein 6,5-Zoll-Panel mit einer HD + -Auflösung - das sind 720 x 1600 Pixel - so groß, aber in Bezug auf die Schärfe nicht so raffiniert wie High-End-Handys.

Wenn Sie nach einem großen Bildschirm mit kleinem Budget suchen, ist das Moto E7 Plus möglicherweise sehr sinnvoll. Es ist nur direkt auf den Websites von Motorola und Lenovo erhältlich. Der Preis beträgt £ 129 / € 149 und ist entweder in Twilight Orange (im Bild) oder Misty Blue erhältlich.

Schreiben von Mike Lowe.