Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das aufregendste faltbare Telefon von 2019 ist für 2020 in 5G-Form zurück: Begrüßen Sie das Motorola Razr 5G (oder einfach nur Motorola Razr, wie es in den USA genannt wird - kein 5G-Ehrenabzeichen, das im Namen zu sehen ist). Aber was unterscheidet das neue Mobilteil noch?

Motorola Razr 5G (2020) Bewertung: Fünf Tage mit dem Flip-Phone leben

Razr (2020): Entfaltet: 72,6 x 169,2 x 7,9 mm / Gefaltet: 72,6 x 91,7 x 16 mm / 192 g

Razr (2019): Entfaltet: 72 x 172 x 6,9 mm / Gefaltet: 94 x 72 x 14 mm / 205 g

Razr (2020): Polierter Graphit, flüssiges Quecksilber, errötendes Gold

Razr (2019): Noir Black, Blush Gold

Razr (2020): Fingerabdruckscanner an der Rückseite, verjüngtes Kinn

Razr (2020): Fingerabdruckscanner vorne am Kinn

Beide Geräte: Wasserabweisend (keine IP-Schutzart)

Auf den ersten Blick sieht der neue Razr dem alten sehr ähnlich. Aber hier gibt es Nips und Tucks, die sehen, dass es sich von anderen abhebt. In erster Linie bewegt sich der Fingerabdruckscanner von der Vorderseite des ursprünglichen Geräts 2019 zur Rückseite des neuen Geräts. Diese Platzierung bedeutet, dass der 2020 Razr einen verjüngten vorderen Kinnbereich hat.

Es sind auch weitere Änderungen im Gange. Das so genannte "Zero-Gap-Scharnier" wurde beim 2020-Mobilteil mehr verborgen, damit die Zahnräder nicht angezeigt werden. Der Mechanismus ist jedoch ähnlich: Die Motorola-Labore haben eine Schwelle von 200.000 Falttests überschritten, um die Widerstandsfähigkeit im Laufe der Zeit sicherzustellen.

Obwohl es nicht so aussieht oder sich so anfühlt, ist das neuere 5G-Mobilteil auch etwas größer als das Original. Diese paar Millimeter im zusammengeklappten Zustand klingen vielleicht nicht viel, aber ein 16-mm-Formfaktor in der Tasche ist insgesamt ziemlich beachtlich. Es ist die Hälfte davon, wenn es entfaltet ist.

Schließlich gibt es die Oberflächen. Unabhängig davon, welche Farboption Sie am meisten anlockt, ist die Materialverschiebung am auffälligsten. Der 5G Razr wird mit einer Glasrückseite geliefert, verglichen mit der strukturierten Rückseite des Originals. Dadurch sieht das neuere Gerät insgesamt vollständiger aus.

Beide Geräte: Quick View Display 2,7-Zoll-GOLED (Glas-OLED), 800 x 600 Auflösung, 4: 3 Seitenverhältnis

Beide Geräte: 6,2-Zoll-POLED (Kunststoff-OLED), Auflösung 2142 x 876, Seitenverhältnis 21: 9

Trotz dieser Nips und Tucks im Design haben sowohl der ursprüngliche Razr als auch das neue 5G-Modell die gleichen zwei Bildschirme. Also überhaupt keine Änderungen.

Razr (2020): 48 Megapixel (Samsung GM1), Blende 1: 1,7, optische Stabilisierung (OIS), Laser-Autofokus (TOF)

Razr (2019): 16 MP Auflösung, Blende 1: 1,7, Laser-Autofokus (TOF)

Razr (2020): 20MP interne Kamera

Razr (2019): 5MP interne Kamera

Es ist visuell ersichtlich, dass die Razr 5G mit einem anderen Kamera-Setup geliefert wird. Es ist auch sehr willkommen, da der ursprüngliche Razr in diesem Bereich überraschenderweise für ein so teures Gerät fehlte.

Die 48-Megapixel-Kamera des Razr der zweiten Generation gibt jedoch standardmäßig 12-Megapixel-Bilder aus, da sie die Vier-in-Eins-Quad-Pixel-Technologie verwendet, um zu überabtasten und die Qualität auf höchstem Niveau zu halten. Nachdem wir in der Vergangenheit andere Motorola-Telefone mit diesem Sensor gesehen haben, wissen wir, dass er gute Arbeit leistet.

Die interne Kamera hatte 5 MP auf dem Original, was jetzt die vierfache Auflösung bei 20 MP im 5G Razr erreicht. Obwohl Sie diese Kamera nicht oft verwenden müssen, kann die Hauptkamera aufgrund der Wendigkeit des Razr ohnehin für Selfies verwendet werden. Es ist am nützlichsten für die Gesichtsentsperrung.

Razr (2020): 2.800 mAh Akkukapazität, 15 W TurboPower-Schnellladung

Razr (2019): 2.500 mAh Akkukapazität, 15 W TurboPower-Schnellladung

Razr (2020): Qualcomm Snapdragon 765, 8 GB RAM, 5 G (unter 6 GHz)

Razr (2019): Qualcomm Snapdragon 710, 6 GB RAM (4 GB in den USA)

Razr (2020): 256 GB Speicher, Dual-SIM (1x Steckplatz, 1x eSIM)

Razr (2019): 128 GB Speicher, nur eSIM

Die geringfügige Vergrößerung bringt auch eine Erhöhung der Batteriekapazität für den 5G Razr mit sich (es sind 2.800 mAh, eine Erhöhung um 300 mAh gegenüber dem Original - also eine Steigerung um 12 Prozent). Das klingt vielleicht wie ein furchtbar kleiner Akku für ein modernes Flaggschiff-Telefon, aber nachdem wir den Razr 5G fast eine Woche lang verwendet haben, haben wir festgestellt, dass er gut hält (wahrscheinlich sogar besser als das Samsung Note 20 Ultra ).

Der 2019 Razr wurde mit der Snapdragon 710-Plattform von Qualcomm geliefert, wodurch die Top-Prozessoren der damaligen Zeit vermieden wurden, um Rechenleistung und Akkulaufzeit zu sparen. Der 2020 Razr verbessert die Situation ein wenig durch die Verwendung von SD765, weshalb 5G-Konnektivität möglich ist. Ansonsten ist die Leistung ähnlich, obwohl der neue Razr die RAM-Größe erhöht.

Auf der Unterseite des Razr 5G befindet sich ein SIM-Steckplatz. Es gab keine auf dem ursprünglichen Razr, da Sie nur eSIM verwenden konnten. MicroSD wird auch nicht unterstützt, aber mit 256 GB Speicher als Standard im Modell 2020 sehen wir dies nicht als störend an (selbst die 128 GB des Modells 2019 waren ausreichend).

Beide Geräte: Android 10 Betriebssystem, Moto App

Razr (2020) fügt neue Funktionen für die Schnellansicht hinzu

Einige der größten Änderungen am 5G Razr betreffen die Software. Nicht das Kernerlebnis des Android-Betriebssystems, sondern die Funktionen, die jetzt für die kleinere Schnellansicht auf der Vorderseite geöffnet sind. Es ist jetzt in der Lage, jede App zu öffnen (möglicherweise nicht erfolgreich, da nur wenige dafür optimiert sind), während der ursprüngliche Razr Grenzen hatte, für welche Apps verfügbar waren. Eine neue Benachrichtigungsleiste ist ebenfalls vorhanden.

Razr (2020): 1.399 USD / 1.399 GBP / 1.499 EUR

Razr (2019): 1.499 USD / 1.499 GBP / 1.599 EUR

Der Razr 5G bietet also schnellere Konnektivität, längere Lebensdauer, mehr Leistung und mehr Möglichkeiten aus seiner Software ... und ist tatsächlich billiger als das Original (wenn Sie die dritte Preissenkung ignorieren, die stattgefunden hat).

Nicht, dass eines der beiden Mobilteile in irgendeiner Weise billig wäre . Wenn Sie einen Razr wollen, dann deshalb, weil Sie vor allem eine Aussage machen wollen. Und wenn Sie in dieser Bande sein wollen, wird der Razr 5G "Herbst 2020" weltweit zum Verkauf angeboten - das ist ein genaues Zitat, das wir zu diesem Zeitpunkt von Motorola erhalten haben.

Motorola Razr 2020 Test: Fünf Tage mit dem Flip-Phone leben

Schreiben von Mike Lowe.