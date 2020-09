Motorola Razr kehrt mit 5G, optimiertem Design und neuen Funktionen zurück

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nachdem das Motorola Razr seinen Weg in die Smartphone-Szene in unnachahmlichem Stil gefunden hat , ist es für die zweite Runde zurück. Aber nennen Sie es nicht den Razr 2 - denn das Modell 2020 ist die 5G-Variante, die auch einige Design- und Funktionsverbesserungen mit sich bringt.

Im Mittelpunkt des Motorola Razr 5G steht, dass der Name dank der Verwendung der Snapdragon 765-Plattform von Qualcomm, wie der Name klar und deutlich sagt, ein schnelleres Konnektivitätspotenzial bietet. In den USA gibt es jedoch nicht einmal das "5G" im Namen - es wird nur noch einmal "Motorola Razr" genannt -, um numerische Markteinführungen zu vermeiden (anscheinend wird das bestehende exklusive Verizon weiterhin auf dem Markt sein, teilte uns ein Vertreter von Motorola in einem Interview mit vor der Auftaktveranstaltung).

Die Fortsetzung des Clamshell-Telefons ist jedoch nicht nur das Originalmodell mit 5G-Ohrfeigen. Obwohl das Design grundsätzlich ähnlich ist, verjüngt sich das Kinn stärker und der optische Fingerabdruckscanner bewegt sich stattdessen von der Vorderseite des geschlossenen Geräts nach hinten.

Das Verschieben solcher Teile zusammen mit dem neuen Chipsatz ermöglichte Motorola auch mehr Platz zum Spielen im Innenraum - was eine Erhöhung der Akkukapazität (von 2.500 mAh auf 2.800 mAh) ermöglichte.

Es gibt auch eine viel aktuellere 48-Megapixel-Hauptfrontkamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS), um den Razr der zweiten Generation erwartungsgemäß in Einklang zu bringen.

Die Software wurde ebenfalls weiterentwickelt, wobei Android 10 jetzt an Bord ist. Die große Veränderung ist, dass die kleinere Schnellansichtsanzeige weit mehr als zuvor geöffnet wurde. Sie können auf Wunsch jede App auf der Vorderseite öffnen, während das Hinzufügen einer Benachrichtigungsleiste das Auswählen und Schließen von Benachrichtigungen ohne Öffnen erleichtert das Gerät in vollem Umfang. Wir vermuten, dass diese Software auch auf dem Razr 2019 verfügbar sein wird, obwohl Motorola dies zum Zeitpunkt des Schreibens nicht bestätigen konnte.

Wir haben das neue Motorola Razr fünf Tage vor dieser Ankündigung für den Start verwendet - es wird £ 1.399 / € 1.499 / $ 1.399 kosten, wenn es "diesen Herbst" ankommt. Unsere ersten Eindrücke werden hier nach dem Start (ab 22:00 Uhr britischer Zeit) verfügbar sein .

Schreiben von Mike Lowe.