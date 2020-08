Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge verspricht Motorola, bei einem Hardware-Event im nächsten Monat „das Smartphone-Erlebnis noch einmal umzudrehen“.

Das Lenovo-Unternehmen hat Berichten zufolge eine Veranstaltung für den 9. September angekündigt. Wenn Sie sich fragen, welche Art von Produkt vorgestellt werden soll, können Sie davon ausgehen, dass es ein neues faltbares Gerät geben wird. Tatsächlich scheint ein von Droid-Life geteiltes GIF für das Ereignis zu zeigen, dass ein Flip-Phone geschlossen wird. Motorola scheint auch die gleiche Schriftart zu verwenden, die sein faltbares Razr-Ereignis aus dem letzten Jahr einlädt, was zu der Zeit neckte: "Du wirst umdrehen".

Wenn Sie alles zusammenzählen, könnte Motorola eine neue Version seines faltbaren Razr-Telefons vorbereiten. Das ist nicht verwunderlich, da es im Juli auf einem durchgesickerten Foto aufgetaucht ist.

Der neue Razr soll über eine 48-Megapixel-Hauptkamera und eine 20-Megapixel-Selfie-Kamera sowie einen Snapdragon 765, 256 GB integrierten Speicher, 8 GB RAM, einen 2845-mAh-Akku und ein 6,2-Zoll-Hauptdisplay verfügen. und 5G-Konnektivität, die alle, abgesehen von dem gleich großen Bildschirm, Verbesserungen darstellen würden.

Der originale faltbare Razr hat in den USA einen Preis von 1.499 US-Dollar und wurde wegen seines glanzlosen Bildschirms, seiner Akkulaufzeit, seiner Kamera, seines Scharniers usw. kritisiert. Hoffen wir also, dass die faltbare Clamshell der zweiten Generation ein großes Upgrade darstellt. Weitere Informationen darüber, wie das Gerät aussehen und funktionieren soll, finden Sie in unserer Gerüchte-Anleitung .

Schreiben von Maggie Tillman.