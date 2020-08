Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das faltbare Motorola Razr-Telefon ist eine Neuinterpretation des legendären Razr-Telefons aus den letzten 15 Jahren und bietet ein Spiel mit Nostalgie, aber mit einem flexiblen OLED-Bildschirm und einem zweiten Schnellansicht-Display auf der Vorderseite, was zu einer der aufregenderen Bewegungen in der Welt führt Falttelefon Trend.

Es ist jedoch nicht perfekt - genau wie beim ursprünglichen Samsung Galaxy Fold -, da der begrenzte Akku und andere Probleme Raum für Verbesserungen lassen. Wird das Motorola Razr 2 - das faltbare Telefon der zweiten Generation des Lenovo-eigenen Unternehmens - das Gerät sein, um solche Mängel zu beheben?

Hier ist alles, was wir bisher über das Motorola Razr 2 gehört haben.

9. September 2020 enthüllen Ereignis

Preisgestaltung: TBC

Bereits im Mai 2020 schlug eine Führungskraft von Lenovo vor, dass im September ein Modell des Motorola Razr-Falttelefons der zweiten Generation in Vorbereitung sei, das normalerweise zur Zeit der IFA für Unterhaltungselektronik in Berlin stattfinden würde. Paßt wie angegossen.

Seitdem hat ein Teaser von Motorola versprochen, "das Smartphone-Erlebnis noch einmal umzudrehen", wobei der Termin auf den 9. September festgelegt ist.

In Bezug auf den Preis würden wir erwarten, dass der Razr 2 in der Nähe des ursprünglichen Modells liegt - obwohl die zusätzliche 5G-Konnektivität diesen Anstieg erkennen lässt.

In den USA kostet das aktuelle faltbare Razr 1500 US-Dollar. In Europa sind es 1599 €. In Großbritannien ist es ein exklusives EE mit Verträgen ab etwa 60 GBP / Monat. Derzeit ist nicht klar, ob ein Modell der zweiten Generation auch exklusiv für Carrier erhältlich sein wird.

Ähnliches Design wie beim Original Razr erwartet

Gerüchten zufolge wird eine größere Schnellansicht angezeigt

Größeres internes Display gemunkelt

Aufgrund der bisherigen Undichtigkeiten sieht es so aus, als würde das Motorola Razr der zweiten Generation dem Modell 2019 ähneln, mit Spezifikationsverbesserungen anstelle drastischer Designänderungen.

Es wird beispielsweise erwartet, dass die Unterkante runder ist, während die nach vorne gerichtete Kameraeinheit ein Upgrade sieht, das dazu führt, dass der Blitz seitlich (und nicht darunter) positioniert wird.

Ein früheres Patent schlug vor, dass ein Fingerabdrucksensor im Display erscheinen könnte - ein durchgesickertes Foto deutet jedoch darauf hin, dass dies bei diesem Modell der zweiten Generation nicht der Fall ist. Ein weiteres Patent zeigt mehrere Sensoren an den Seiten des Geräts sowie einen modularen Abschnitt oben. Patente zeigen jedoch selten so schnell eine reale Form - daher würden wir erwarten, dass diese Merkmale später in einem Modell enthalten sein werden.

Es wird gemunkelt, dass das äußere Schnellansicht-Display für diese Generation größer ist - dh Motorola hat mehr Bildschirmfläche in den angegebenen Formfaktor gequetscht -, aber dies scheint zunehmend unbegründet und die gleiche 2,7-Zoll-Bildschirmgröße des Originals ist wahrscheinlicher.

Für das interne Hauptdisplay gibt es ein Gerücht, dass es 6,7 Zoll sein wird, gegenüber 6,2 Zoll des Originals. Wir können jedoch nicht verstehen, wie eine solche Erhöhung innerhalb des gegebenen Design-Fußabdrucks plausibel wäre. Wie in den obigen Patenten werden wir dies vorerst als etwas für ein Modell später aufzeichnen.

5G aktiviert

8 GB RAM, 256 GB Speicher

2.845mAh Akku, 18W Schnellladung

Es wird berichtet, dass das Motorola Razr 2 mit einer Vielzahl von Spezifikations-Upgrades ausgestattet ist, darunter 5G-Funktionen , mehr RAM, Kamera-Upgrades und Akku-Upgrades - einschließlich 18-W-Schnellladung nach einem Leck.

Basierend auf einem Bericht von XDA-Entwicklern wird der Razr 2 mit dem Qualcomm Snapdragon 765-Prozessor (erforderlich für 5 G), 8 GB RAM, 256 GB internem Speicher und einem 2.845-mAh-Akku (eine kleine Steigerung gegenüber dem Original) betrieben. Es wird auch Android 10 aus der Box laufen, heißt es.

Zum Vergleich: Der ursprüngliche Razr bietet den Qualcomm Snapdragon 710, 6 GB RAM, 128 GB internen Speicher, Android 9 Pie und einen 2.510-mAh-Akku.

48MP Hauptsensor

20MP Frontsensor

Gerüchten zufolge handelt es sich um eine 360-Grad-Aufnahme

Es gab einige Gerüchte über die Kameras des Motorola Razr 2. Der zuvor zitierte Bericht von XDA-Entwicklern besagt, dass der Razr 2 ein Upgrade auf eine 48-Megapixel-Hauptkamera und eine 20-Megapixel-Frontkamera erhalten wird, wobei die 16-Megapixel-Rückkamera und eine 5-Megapixel-Frontkamera des Originals ersetzt werden. Das durchgesickerte Foto bestätigt, dass die Kamera anders aussieht, was also durchaus Sinn macht.

In der Zwischenzeit schlug ein Patent vor, dass der Razr 2 eine Fischaugen-Kamera anbieten und eine 360-Grad-Videoaufzeichnung unterstützen würde. Wie bereits erwähnt, werden viele Patente nicht besonders schnell Realität. Verlassen Sie sich also noch nicht auf diese Funktionen.

Hier sind alle Gerüchte, die wir bisher über das Motorola Moto Razr 2 gehört haben.

Motorola bestätigte eine Veranstaltung am 9. September und versprach, "das Smartphone-Erlebnis noch einmal umzudrehen". Das klingt für uns nach einer Bestätigung.

Ein durchgesickertes Foto zeigt, dass das Design dem Original sehr ähnlich ist, jedoch einige Designänderungen aufweist .

Ein Doppelschlag : evleaks teilt Spezifikationen, die 5G und andere Spezifikationen bestätigen, während ein anderes Leck darauf hindeutet, dass eine 18-W-Schnellladung möglich ist.

Laut einem Bericht von XDA-Entwicklern wird das Motorola Razr 2 Spezifikationen bieten, die die Lücke zwischen dem Razr 2019 und dem Samsung Galaxy Z Flip schließen.

Dem Bericht zufolge wird der Razr 2 laut einer Quelle mit dem Qualcomm Snapdragon 765-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB internem Speicher und einem 2.845-mAh-Akku betrieben.

Die Quelle behauptet auch, dass die hintere Kamera auf den 48MP ISOCELL Bright GM1-Sensor von Samsung aufgerüstet wird, während die vordere Kamera auf einen 20MP-Sensor aufgerüstet wird. Es wird auch gesagt, dass das Gerät Android 10 sofort ausführen wird.

Bei der Erörterung der Pläne von Levovo, ein Motorola Razr 2 sowie ein mögliches Datum herauszubringen, sagte Thibault Dousson, General Manager von Lenovo in Südafrika, gegenüber dem Podcast von Reframed Tech : "Es steht eine neue Version an. Ich glaube, es gibt eine im September."

Ruben Castano, Vice President Consumer Experience Design bei Motorola, und Carl Steen, Director of Product Management, die beide an der Entwicklung des Motorola Razr 2019 beteiligt waren, erklärten gegenüber TechRadar, dass sie den Formfaktor eines neueren Modells wünschen das gleiche wie die aktuelle Version.

Berichten zufolge sagten die beiden auch, dass das True Display auf der Vorderseite seine Form ändern könnte.

Roland Quandt hat getwittert, dass Motorola vor Ende 2020 in China ein 5G-Modell des Razr auf den Markt bringen wird. Möglicherweise wird das Gerät den im Dezember 2019 angekündigten Qualcomm Snapdragon 735-Chipsatz verwenden.

China bekommt dieses Jahr eine 5G-fähige Version des neuen Motorola RAZR mit Bildschirmfaltung. https://t.co/IbZYZyqKbe - Roland Quandt (@rquandt), 23. Januar 2020

Motorola Mobility hat im August 2019 ein weiteres Patent angemeldet, das LetsGoDigital nach seiner Veröffentlichung im Dezember 2019 für ein „elektronisches Gerät mit Verbindungsgehäuse zwischen Gerätegehäusen“ entdeckt hat.

Die Patentbilder zeigten eine Clamshell-Vorrichtung mit einer schmalen, länglichen Anzeige im aufgeklappten Zustand und einer Anzeige auf der Vorderseite im zusammengeklappten Zustand. Die Oberseite des Geräts dreht sich nicht, wenn das Gerät geöffnet wird. Es wird behauptet, dass es stattdessen im rechten Winkel sitzt. Es soll auch drei Kameras enthalten, eine nach oben, eine nach hinten und eine nach vorne, die eine 360-Grad-Videoaufnahme ermöglichen.

Laut Patent will Motorola auch das Oberteil modular gestalten. Die Patentbeschreibung bietet verschiedene Optionen, einschließlich eines Moduls für einen Projektor oder eines Stereolautsprechers.

Motorola Mobility hat im Mai 2018 ein von LetsGoDigital entdecktes Patent angemeldet, das am 21. November 2019 für ein Falttelefon mit vier Sensoren auf beiden Seiten des Geräts genehmigt wurde.

Die Patentbilder zeigen ein Gerät ähnlich dem Motorola Razr (2019) mit horizontaler Falte. Es wird behauptet, dass die Sensoren auch Gesten wie ein Wischen erkennen und 20 verschiedene Gesten und Funktionen ausführen würden - 13 im geöffneten Zustand und sieben im geschlossenen Zustand.

Die Patentbilder zeigen auch einen eingebauten Fingerabdrucksensor, obwohl dies in den Informationen nicht detailliert beschrieben ist. Der 2019 Razr verfügt über einen physischen Fingerabdrucksensor.

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Mike Lowe.