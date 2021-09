Microsoft bringt Surface Duo 2 auf den Markt – eine Falzmaschine der 2. Generation

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat das faltbare, tragbare Dual-Screen-Smartphone der zweiten Generation abgenommen: das Microsoft Surface Duo 2. Und dieses hat einige Flaggschiff-Spezifikationen.

Das Gerät verfügt über den Snapdragon 888-Prozessor , 5G-Unterstützung und das ikonische Dual-Screened-Design, das das erste Modell so faszinierend machte. Außerdem ist es ein Telefon.

Dieser Prozessor bedeutet, dass seine Leistung der der leistungsstärksten Android-Telefone auf dem Markt entspricht und die Geschwindigkeit gegenüber dem Snapdragon 855- basierten Surface Duo der ersten Generation erheblich gesteigert werden sollte.

Microsoft nennt dies das dünnste 5G-Gerät, und es ist mit nanobeschichtetem 3D-Glas von Corning bedeckt, das angeblich sehr langlebig ist. Und es ist in den Farben Glacier und Obsydian erhältlich.

Wenn es geschlossen ist, bildet es dieses schmale, tragbare Gerät, das leicht in einer Hand zu halten ist, und die Rundungen an den Kanten sollten auch dazu beitragen, dass es bequem zu halten ist. Darüber hinaus ist das Scharnier - laut Microsoft - die höchste Qualität, die das Surface-Team hergestellt hat.

Das Scharnier ist so konzipiert, dass Sie das Duo 2 wie ein Buch öffnen können, aber auch fast 360 Grad öffnen können, sodass Sie die Bildschirme außen haben. Auf diese Weise können Sie es fast wie ein normales Telefon verwenden.

Im Inneren sind diese Bildschirme beide 5,8-Zoll-OLED-Panels mit einer Auflösung von 1344 x 1892 und einer Pixeldichte von 401 ppi. Sie bieten HDR-Unterstützung mit breiten Farben und 100 % Unterstützung für SRGB- und DCI-P3-Farbskalen sowie eine maximale Helligkeit von 800 Nits.

Im geöffneten Zustand bilden die beiden Bildschirme eine 8,3-Zoll-Oberfläche mit einer Auflösung von 2688 x 1892 und verfügen über eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, um Animationen super glatt zu machen. Beide unterstützen alle Generationen von Microsofts Surface Pen-Stift.

Darüber hinaus gibt es eine einzigartige Funktion namens "Glance Bar", ein gebogener Bildschirm, der kleine Ausschnitte wichtiger Informationen anzeigt, wie die Zeit und Benachrichtigungen, die auf Sie warten.

Auf der Rückseite befinden sich drei Kameras: eine 12 Megapixel f/1.7 Hauptkamera mit OIS, eine 16 Megapixel f/2.2 Ultraweitwinkel und ein 12 Megapixel f/2.4 Teleobjektiv mit OIS und 2x optischem Zoom.

Das ist eine große Veränderung gegenüber dem ursprünglichen Surface Duo, das eine einzige Kamera hatte, und wird das Kamerasystem tatsächlich nützlicher und vergleichbarer mit anderen modernen Smartphones machen. Außerdem kann es 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und HDR-Videos aufnehmen.

Im Inneren bilden zwei Akkus zusammen eine Kapazität von rund 4.450 mAh sowie 8 GB LPDDR5-RAM und konfigurierbare 128 GB, 256 GB oder 512 GB Speicheroptionen. Und neben 5G-Unterstützung gibt es auch Dual-SIM-Unterstützung - obwohl eine davon eine eSIM ist.

In der Software wurde das erste Modell am meisten kritisiert, und im Duo 2 hat Microsoft an Optimierungen gearbeitet, um sicherzustellen, dass Sie Informationen zwischen Apps auf den beiden Bildschirmen austauschen und Apps zusammendrücken können, um eine große App zu bilden Aussicht.

Es gibt auch eine Reihe von Spielen, die in einem Spielemodus verwendet werden können, bei dem der untere Bildschirm zu einem Steuerfeld wird und die obere Hälfte die Spielgrafik darstellt, wobei das Duo 2 in einem Winkel aufrecht geklappt wird.

Da es im Wesentlichen so ist, als ob zwei Telefone aneinander geschnallt wären, ist es keine Überraschung, dass das Telefon nicht billig ist. Das Duo 2 soll in den USA bei rund 1499 US-Dollar im Handel erhältlich sein, wenn es am 20. Oktober in den Handel kommt. In Großbritannien beginnen die Preise bei 1349 £ und Sie können jetzt vorbestellen.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Wir aktualisieren, sobald weitere Informationen bekannt gegeben werden...

