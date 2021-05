Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Surface Duo-Falttelefon-Tablet-Hybrid von Microsoft hat seit seiner Veröffentlichung einen merkwürdigen Platz auf dem Markt eingenommen und wird mit der Zeit nicht weniger zu einer Nische. Mit einem einzigartigen Design und zwei Bildschirmen ist es ein potenziell äußerst nützliches Teil des Kits.

Es ist jedoch auch etwas langwierig, wenn es um Spezifikationen geht. Es wurde lange vor seiner Veröffentlichung detailliert beschrieben, aber in der Zwischenzeit nie intern aktualisiert. Trotzdem gibt Microsoft sein interessantes kleines Gerät offenbar nicht auf.

Panos Panay hat sich bei Twitter gemeldet, um ein Update für das Telefon anzukündigen, das eine neue Integrationsstufe mit Microsofts großem Gaming-Schub bietet - Xbox Game Pass Ultimate. Die Mitgliedschaft bringt die Möglichkeit mit sich, Xbox-Spiele auf Ihrem Handy zu streamen.

Bisher konnten die beiden Bildschirme des Surface Duo jedoch nicht genutzt werden. Das Update bietet dem Duo jedoch integrierte und spezifische Touch-Steuerelemente für mehr als 50 Game Pass-Titel, sodass das Spielen mehr Spaß macht.

Es ist eine wirklich nette Geste, die zu Recht die Tatsache ausnutzt, dass Microsoft die Hebel für alles, was mit Game Pass zu tun hat, in den Händen hält, genau wie für alles, was mit Surface Duo zu tun hat - es könnte genauso gut das Beste aus der Verbindung machen.

Ob es jemanden überzeugen wird, der noch kein Duo gekauft hat, ist nicht ganz so klar, obwohl die jüngsten Preissenkungen wahrscheinlich auch ein paar weitere Leute dazu verleiten werden, den Sprung zu wagen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.