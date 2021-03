Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das High-End-Dual-Screen-Telefon von Microsoft, das Surface Duo , muss jährlich aktualisiert werden. Laut einem neuen Bericht könnte das Android-Handy der zweiten Generation in wenigen Monaten auf den Markt kommen.

Windows Latest hat behauptet, das Unternehmen arbeite bereits an einem aktualisierten Modell. Unter Berufung auf ungenannte Quellen, die mit der Entwicklung vertraut sind, wurde in dem Bericht behauptet, das Surface Duo 2 sei seit der zweiten Hälfte des Jahres 2020 in Arbeit und soll im Herbst 2021 auf den Markt kommen.

Denken Sie daran, dass Microsoft voraussichtlich einen neuen Surface Laptop 4 für April und einen Surface Pro 8 für diesen Herbst plant.

Surface Duo 2 wird wahrscheinlich einen schnelleren Prozessor, 5G, eine verbesserte Kamera sowie eine überarbeitete Softwareerfahrung und Kamera-App bieten. Microsoft erweitert das Surface Duo 2-Team um weitere Ingenieure. Mehrere Stellenangebote deuten darauf hin, dass das Unternehmen eine mobile Benutzererfahrung bieten möchte, die das Beste von Microsoft für Android bietet.

Microsoft trägt angeblich sogar zur Entwicklung von Android bei. Es wurde eine neue API "Verdeckte Regionen" getestet, die Informationen zu Bereichen der Anzeige hinzufügt, die möglicherweise durch andere Aufgaben oder die Benutzeroberfläche verdeckt werden.

Über das Surface Duo 2 ist derzeit noch wenig bekannt. Weitere Informationen finden Sie in der Zwischenzeit in unserem Handbuch zum Surface Duo.

Schreiben von Maggie Tillman.