Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft wird möglicherweise bald sein neues Surface Duo aktualisieren. Ein Bericht enthält einige Details zu den Funktionen des Updates. Es soll das erste monatliche Software-Patch- und Feature-Update sein, das für das neue Android-Dual-Screen-Smartphone von Microsoft geplant ist.

Das neueste Oktober-Update wird laut Windows Latest , das eine gute Erfolgsbilanz bei der Weitergabe von Microsoft aufweist, hauptsächlich auf die Kamera ausgerichtet sein.

Beispielsweise könnte es eine AI-basierte Optimierungsfunktion namens Image Refiner sowie eine Photo Solid-Funktion enthalten, die ein anderer Microsoft-Beobachter, MS Poweruser , gefragt hat, ob sie mit einer separaten 3D- Scanfunktion zusammenhängen könnte, die Microsoft entwickelt. Weitere Funktionen sind angeblich eine verbesserte elektronische Bildstabilisierung, eine Live-Vorschau des HDR-Bildes ohne Verschlussverzögerung und die Unterstützung der Multi-Frame-Unterstützung.

All diese neuen Tricks werden anscheinend gerade getestet. Berichten zufolge hofft Microsoft auch, Leistungsprobleme mit Gesten und App-Abstürzen zu beheben.

Microsoft hat das Surface Duo im vergangenen Oktober erstmals vorgestellt, jedoch mit der Warnung, dass es noch einige Zeit nicht zum Verkauf stehen wird. Es wurde schließlich im September in den USA eingeführt und ist bei AT & T, Microsoft Store und Best Buy erhältlich. Es gibt keine Details zu einem Veröffentlichungsdatum von Surface Duo in Großbritannien oder anderswo.

Das Gerät ist teuer - 1.399 US-Dollar - aber im Vergleich zu Hochleistungsversionen von Konkurrenten wie dem iPhone 11 Pro Max und dem Galaxy Note 20 Ultra nicht lächerlich.

Schreiben von Maggie Tillman.