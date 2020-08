Microsoft Surface Duo: Alles, was Sie über das kommende Surface Phone wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hier ist alles, was wir bisher über Surface Duo wissen - ein Surface Phone mit Ausnahme des Namens.

Es wurde gemunkelt, dass Microsoft seit mindestens 2016 an einem Surface Phone arbeitet. Microsoft Surface Duo ist dieses Gerät. Es ist ein faltbarer Android-Smartphone-Tablet-Hybrid mit zwei Bildschirmen. Als solches ist es ein anderer Vorschlag als bestehende faltbare .

Hier finden Sie die vollständigen Surface Duo-Spezifikationen, das Veröffentlichungsdatum und weitere Details.

Faltbares Tablet, das als Telefon verwendet werden kann

Im gefalteten Zustand 9,6 mm dick

Bei der letztjährigen Surface-Auftaktveranstaltung zeigte Panos Panay, Chief Product Officer von Microsoft, wie das Gerät alles kann, was Sie von einem modernen Smartphone und Tablet erwarten.

Sie können es beispielsweise verwenden, um mit Apps zu spielen und Anrufe zu tätigen, und es kann sogar in Ihre Tasche passen. Laut Panay betrachtet das Unternehmen das neue Surface Duo jedoch nicht als Smartphone, obwohl es für Anrufe verwendet werden kann.

Microsoft möchte, dass dies ein völlig neuer Gerätetyp ist, der sich wie die vorhandenen 2-in-1-Oberflächengeräte des Unternehmens im Taschenformat verhalten kann. Wir haben gehört, dass Microsoft sagt, der Bildschirm sei 4,8 mm dick, also zusammengeklappt 9,6 mm.

Das ist zwar dicker als die meisten Flaggschiff-Telefone, aber dennoch anständig. Am Horizont sehen wir jedoch einige Kritik an den dicken Einfassungen oben und unten auf den Bildschirmen.

Microsoft ist eindeutig besorgt, dies aufgrund seiner Schwierigkeiten auf diesem Markt als Telefon zu bezeichnen. Während Surface-Laptops und -Tablets erfolgreich sind, waren die Vorstöße von Microsoft in mobile Geräte katastrophal.

Microsoft konnte sein eigenes mobiles Betriebssystem nicht zum Erfolg führen, und der Kauf von Nokia im Jahr 2013 war einer der größten Unternehmensfehler in der Geschichte, der dazu führte, dass Microsoft 7,6 Milliarden US-Dollar abschrieb. Im Jahr 2017 wurde die Windows Phone-Aktion endgültig eingestellt .

Im letzten Oktober gezeigt, aber bald verfügbar

Gerüchte deuten auf einen Start Ende August hin

Wie bereits erwähnt, hat Microsoft das Surface Duo im vergangenen Oktober vorgestellt, jedoch mit der Warnung, dass es für einige Zeit nicht zum Verkauf stehen wird. Mehrere Anzeichen deuten darauf hin, dass das Erscheinungsdatum von Surface Duo Ende August 2020 sein könnte, mit dem Hinweis, dass es der 24. August sein könnte. Darüber hinaus könnte das Telefon als Startpartner für AT & T in den USA eingesetzt werden.

Wir wussten , dass der Start würde bald sein , weil Microsoft execs schnell gewesen zu zeigen , die Android-Dual-Screen - Gerät auf Twitter im Sommer 2020 Plus, es an verschiedenen Regulierungsbehörden wie die taucht US Federal Communication Commission (FCC) , Japans Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation und Bluetooth SIG - normalerweise ein Zeichen dafür, dass eine kommerzielle Veröffentlichung kurz bevorsteht.

Wundervoller Tag, um sich mit @panos_panay in Microsoft Teams und Surface Duo im Freien zu treffen. . . gut Teams und Duo pic.twitter.com/f9tiiQhhly - Jeff Teper (@jeffteper), 6. August 2020

Wir wissen, dass das Gerät derzeit inaktiv getestet wird. Aber wir haben noch keinen Preis und das wird wahrscheinlich den Erfolg des Surface Duo bestimmen, da es mit Sicherheit ziemlich teuer ist.

Android mit einem Skin, basierend auf Android 10

Entwicklung jetzt im Haus

Surface Duo läuft mit Android, obwohl es sich um eine stark gehäutete Version des mobilen Betriebssystems von Google handelt, die uns tatsächlich an Windows 10 X erinnert , das auf einigen anderen Windows-Geräten mit zwei Bildschirmen verfügbar sein wird. Es scheint Zugriff auf Standard-Android-Apps zu bieten (vermutlich über den Google Play Store) und ermöglicht es Ihnen sogar, Anrufe zu tätigen oder anzunehmen.

Der Wechsel zu Android ist natürlich interessant. Während Windows Mobile die meiste Zeit seines Lebens humpelte, bis es aus seinem Elend gerissen wurde, hat das "neue Microsoft" den Durst der Welt nach Smartphones ganz anders angegangen, seit CEO Satya Nadella die Führung von Microsoft von Steve Ballmer übernommen hat 2014.

Stattdessen konzentrierte es sich auf die Entwicklung von Apps, die einerseits auf iOS und Android funktionierten, und andererseits auf die unbestreitbar erfolgreiche Surface-Reihe von Windows-PCs.

Einige Berichte deuten darauf hin, dass das Surface Duo ein schnelles Update auf Android 11 erhalten wird, da dies jetzt unmittelbar bevorsteht. Es gibt kein Entwicklungskit für Entwickler, um ihre Apps vorzubereiten, aber Microsoft hat jetzt einen Emulator veröffentlicht, mit dem Sie es ausprobieren können. Es ist unverkennbar Android mit regelmäßigen Gesten und Steuerelementen.

Obwohl Microsofts eigene Apps nahtlos mit dem Dual-Screen zusammenarbeiten, bleibt abzuwarten, ob andere Entwickler ihre eigenen Apps kompatibel machen.

Anscheinend führt Microsoft die Android-Entwicklung jetzt im eigenen Haus aus, nachdem die Arbeit ursprünglich an anderer Stelle über Movial eines Drittanbieters vergeben wurde. Seit Juli 2020 hat Microsoft Movial übernommen und arbeitet daran, viele seiner Mitarbeiter in das Unternehmen zu holen.

Zwei 5,6-Zoll-OLED-Displays mit 1.800 x 1.350 Pixeln und einem Seitenverhältnis von 4: 3

Kann separat oder als 8,3-Zoll-Einzelbildschirm arbeiten (allerdings mit einer Blende in der Mitte)

Keine externe Anzeige

Surface Pen-Unterstützung

Das Surface Duo sieht viel besser aus als das größere Windows 10X- Surface Neo mit zwei Bildschirmen von Microsoft, ist aber besser einsetzbar. Es verfügt über zwei 5,6-Zoll-Bildschirme und kann über ein 360-Grad-Scharnier gedreht werden, sodass es als 8,3-Zoll-Tablet funktioniert. Das Gerät kann zum Schutz der Bildschirme zusammengeklappt oder geöffnet werden, sodass beide Bildschirme gleichzeitig verwendet werden können. Sie können das Gerät sogar mit einem Bildschirm nach außen schließen lassen, z. B. ein Telefon.

Die Displays haben wie andere Oberflächen ein Seitenverhältnis von 4: 3.

Auf jedem Display können zwei verschiedene Apps gleichzeitig ausgeführt werden. Sie können sogar eines der Displays als Tastatur oder Gamecontroller verwenden. Beide Bildschirme unterstützen den Surface Pen, sodass wir vermuten, dass er magnetisch an der Außenseite befestigt werden kann.

Im Februar 2020 veröffentlichte WalkingCat ein Video mit der Funktion „Peek“ für das Surface Duo. Darin können Sie klarer sehen, wie das Gerät mit Benachrichtigungen arbeitet, die auf der rechten Seite des Displays angezeigt werden, sodass Sie mit ihnen umgehen können, ohne das Gerät vollständig öffnen zu müssen. Bei Anrufen können Sie das Surface Duo auch vollständig öffnen, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

Der Prototyp hatte Qualcomm Snapdragon 855

Das endgültige Gerät wird voraussichtlich mit 865 gestartet

6 GB Speicher und 64 oder 256 GB Speicher wahrscheinlich

Der Surface Duo-Prototyp enthielt einen Qualcomm Snapdragon 855-Prozessor, aber wir glauben, dass er in der endgültigen Version den neueren Snapdragon 865 verwenden wird. Beachten Sie, dass sich das Surface Duo in der Vorschau befindet. Viele Funktionen und Spezifikationen müssen noch bestätigt werden.

Andere Spezifikationen wie 6 GB Speicher und zwei 64/256 GB Speicher sind inzwischen durchgesickert, aber diese bleiben offiziell unbestätigt. Es wird auch berichtet, dass es einen beträchtlichen 3.640-mAh-Akku hat, obwohl es so sein muss, wie es zwei Displays mit Strom versorgen muss.

Es wird zwar einen SIM-Kartensteckplatz geben (angeblich für 4G, obwohl wir davon ausgehen, dass es sich um 5G handelt), aber wir glauben, dass es keinen SD-Kartenleser oder anderen erweiterbaren Speicher geben wird. Es wird jedoch berichtet, dass es einen Fingerabdruckleser geben wird.

Der Ladevorgang und die Datenverbindung erfolgen über USB-C.

Schreiben von Maggie Tillman und Dan Grabham.