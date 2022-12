MediaTek's Dimensity 8200 steht ganz im Zeichen des Spielerlebnisses

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Chiphersteller MediaTek hat Details zum Dimensity 8200 bekannt gegeben, einem Chip, bei dem es vor allem um die Verbesserung der Spieleleistung und der Energieeffizienz geht.

Der Dimensity 8200 ist der neueste Chip von MediaTek und bringt eine Menge großartig klingender Spezifikationen mit sich. Das beginnt mit einer Octa-Core-CPU-Konfiguration mit vier Arm Cortex-A78-Kernen, die mit bis zu 3,1 GHz laufen, um sicherzustellen, dass die Leistung bei all Ihren Anwendungen und Spielen auf dem neuesten Stand ist, egal was passiert. Auch die Mali-G610-Grafik-Engine kann in dieser Hinsicht nicht schaden.

Der Fokus auf Spiele setzt sich fort, wenn du etwas über das Vulkan SDK erfährst, das bei Raytracing-Effekten helfen soll, während die Unterstützung für eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 180 Hz dafür sorgen soll, dass die Grafiken so flüssig wie möglich dargestellt werden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Der neue Chip verspricht außerdem, die HyperEngine 6.0-Technologie von MediaTek in vollem Umfang zu nutzen, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Spieler nicht mit den üblichen FPS-Einbrüchen und Konnektivitätsproblemen zu kämpfen haben, die bei einigen Chips auftreten können.

Es geht aber nicht nur darum, Daten so schnell wie möglich zu übertragen. Der Dimensity 8200 wird in einem 4nm-Fertigungsprozess hergestellt, der ihn so energieeffizient wie möglich macht. Das bedeutet, dass die Akkulaufzeit solide sein sollte und die Zeiten, in denen das Telefon beim Spielen langsam die Hand verbrennt, der Vergangenheit angehören sollten. Zumindest ist das die Theorie.

Natürlich müssen wir erst einmal sehen, wie dieses Gerät echte Telefone mit Strom versorgt, bevor wir uns ein Urteil bilden können. MediaTek sagt, dass 5G-Telefone mit dem Dimensity 8200 noch in diesem Monat auf den Markt kommen sollen, und Xiaomi macht bereits die richtigen Geräusche.

Schreiben von Oliver Haslam.