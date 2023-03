Bullitt und MediaTek haben eine Partnerschaft bestätigt, die dazu führen wird, dass Anfang 2023 ein Gerät auf den Markt kommen wird, das Satellitennachrichten ermöglicht.

Nach der Einführung des iPhone 14 mit seiner Satelliten-SOS-Funktion ist die Aufmerksamkeit für die Möglichkeiten gewachsen, die Satelliten bieten, die ein gewisses Maß an Konnektivität außerhalb der Mobilfunkreichweite bieten können.

Bullitt, das hinter einer Reihe robuster Geräte von Marken wie CAT und Motorola steht, sagt, dass dies das erste Gerät ist, das den 3GPP NTN-Chipsatz (nicht-terrestrisches Netzwerk) von MediaTek verwendet. Die Unternehmen haben 18 Monate Entwicklungsarbeit in das Gerät gesteckt. Das Ergebnis ist, dass Sie im ersten Jahr eine kostenlose Satelliten-SOS-Funktion sowie Zugang zu Nachrichten über Satellit erhalten.

Das Gerät bietet eine Satellitenverbindung an, wenn keine andere Mobilfunk- oder Wi-Fi-Verbindung besteht, und ermöglicht dem Besitzer dann die Kommunikation mit Geräten in regulären Mobilfunknetzen. Dies unterscheidet sich ein wenig von den bisherigen Lösungen, die nur für Notfälle gedacht sind - es handelt sich um ein Zwei-Wege-Nachrichtensystem zwischen dem Gerät im Satellitennetz und normalen Telefonen. Außerdem können Sie Ihren Standort mitteilen, so dass Freunde und Verwandte sehen können, wo Sie sind.

Über das Gerät wurde nur wenig gesagt, aber mit der Ankündigung kommt das erste kommerzielle 3GPP-NTN-Gerät auf den Markt - und wir erwarten, dass viele andere folgen werden. Die Bedeutung des 3GPP-Standards liegt darin, dass andere Hersteller auf diesen Standard hinarbeiten werden, um die Satellitenkommunikation einheitlich voranzutreiben, anstatt dass jeder eine andere Lösung hat.

Im Moment wissen wir nur wenig über das Gerät, aber wir erwarten viele weitere Details Anfang 2023, so dass eine Vorstellung auf der CES wahrscheinlich ist.

Gerüchten zufolge wird Samsung die Satellitenkommunikation in das Galaxy S23 integrieren, das in der ersten Februarwoche auf den Markt kommen soll. Es sieht also so aus, als ob 2023 das Jahr sein wird, in dem die Satellitenkommunikation in Smartphones alltäglich wird.