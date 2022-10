MediaTek's Dimensity 9200 Chip Ankündigung ist nur noch wenige Tage entfernt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Über den Dimensity 9200-Chip von MediaTek gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte, und ein neues Leck scheint zu zeigen, dass er am 8. November 2022 offiziell vorgestellt werden soll.

Die jüngste Ankündigung von MediaTek wird noch vor der Enthüllung des Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm erfolgen, wenn es nach einer kürzlich geleakten Event-Einladung geht.

Das Leck stammt von dem Smartphone-Tippgeber Abhishek Yadav, der ein Foto einer Einladung auf Twitter geteilt hat.

Mediatek Dimensity 9200 Prozessor wird am 8. November 2022 vorgestellt.https://t.co/5aTzBXePvv pic.twitter.com/1A80JhSKkZ- Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 31, 2022

Da Qualcomm seinen neuen Flaggschiff-Chip voraussichtlich erst am 15. November ankündigen wird, sieht es so aus, als würde MediaTek eine Woche lang die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Es wird erwartet, dass der Dimensity 9200 in Bezug auf die Architektur dem Snapdragon 8 Gen 2 ähnelt, obwohl beide Chips in verschiedenen Handys auf der ganzen Welt zu finden sein werden. Wenn Sie ein Telefon in Europa oder den Vereinigten Staaten kaufen, werden Sie wahrscheinlich mit diesem Qualcomm ausgestattet sein. Aber anderswo? Der MediaTek-Chip könnte durchaus in Ihrem nächsten Handy stecken.

Welche Telefone vom Dimensity 9200 angetrieben werden, wissen wir noch nicht mit Sicherheit. Aber ein kürzlich aufgetauchtes Leck im Vivo X90 zeigt, dass dieses Handy mit MediaTeks neuem Chip ausgestattet sein wird, und auch andere Vivo-Handys scheinen eine sichere Sache zu sein.

