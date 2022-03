Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

BARCELONA (Pocket-lint) - Nur vier Monate nach der Vorstellung seines Flaggschiff-Prozessors, dem Dimensity 9000, ist MediaTek mit dem Dimensity 8000 und 8100 zurück - und positioniert sich damit knapp unterhalb der 9000er-Serie.

Die Chipsätze Dimensity 8000 und 8100 bieten nach wie vor ein hohes Leistungsniveau, allerdings in einer anderen Konfiguration. Die Chipsätze im 5-nm-Prozess verfügen jeweils über einen Octa-Core-Prozessor, der aus vier treibenden Kernen (Cortex-A78) und vier effizienten Kernen (Cortex-A55) besteht, sowie eine Mali-G610 MC6-Grafikeinheit (die laut MediaTek Bildraten von bis zu 170 Bildern pro Sekunde unterstützt).

Der Kameraprozessor des Systems unterstützt 14-Bit-Rohdaten und kann Daten von Sensoren mit einer Auflösung von bis zu 200 Megapixeln verarbeiten, während Videos bis zu 4K-Auflösung mit HDR unterstützt werden.

Geräte, die den Dimensity 8000 oder 8100 verwenden, können auf ihren Bildschirmen 120 Hz Bildwiederholfrequenz (bei einer Auflösung von bis zu WQHD+; 168 Hz werden bei Full HD unterstützt) liefern, was ein reibungsloses Erlebnis für alle Beteiligten bedeutet.

Wie üblich sind beide Geräte 5G-kompatibel und bieten Sub-6G-Konnektivität. Es gibt noch keine mmWave-Kompatibilität, an der MediaTek aber für ein späteres Veröffentlichungsdatum arbeitet.

Was sind die Hauptunterschiede zwischen Dimensity 8000 und 8100? Hier geht es vor allem um die Taktfrequenz: Der 8000er verfügt über vier Kerne mit 2,75 GHz, während der 8100er mit 2,85 GHz getaktet ist. Ein bisschen wie eine "Plus"-Version also, oder?

Am interessantesten ist jedoch die Aussage von MediaTek, dass wir die Dimensity 8000-Produkte "in den kommenden Wochen" sehen werden, was darauf hindeutet, dass eine breitere Akzeptanz in einer globaleren Region zu erwarten ist als die bisher übliche, auf China beschränkte Akzeptanz des Dimensity 9000.

Wir müssen abwarten, was aus dieser Veröffentlichung wird, aber angesichts der treibenden Kraft von MediaTek in den letzten Jahren vermuten wir, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der Name Dimensity genauso bekannt sein wird wie der Snapdragon von Qualcomm, der Ende 2021 den viel weiter verbreiteten Snapdragon 8 Gen 1 auf den Markt bringt.

Sobald wir etwas über das erste Gerät mit Dimensity 8000 erfahren, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Schreiben von Mike Lowe.