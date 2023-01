Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die CES steht wieder einmal vor der Tür, und das bedeutet, dass die neuesten technischen Errungenschaften zu sehen sind, die uns bald erwarten.

Auf der weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik werden jedoch nicht nur Produkte vorgestellt, die in den kommenden Monaten in den Regalen zu finden sein werden, sondern es werden auch traditionell seltsame und wunderbare Technologien präsentiert - Konzepte, die irgendwann einmal für den öffentlichen Gebrauch angepasst werden könnten.

LG Display steht dabei oft im Mittelpunkt und wird auf der Veranstaltung 2023 wieder einige seiner futuristischen Prototypen vorführen, darunter einen 8-Zoll-Smartphone-Bildschirm, der sich problemlos nach hinten und vorne falten lässt.

Technisch gesehen bedeutet dies, dass man ein faltbares Telefon haben könnte, das man in beide Richtungen falten kann. Der Display-Arm von LG behauptet sogar, dass er mehr als 200.000 Mal gefaltet werden kann, ohne Schaden zu nehmen, so dass er in einer Reihe von verschiedenen Geräteszenarien eingesetzt werden könnte.

Darüber hinaus hat das Unternehmen ein faltbares 17-Zoll-OLED-Display für den Einsatz in Laptops angekündigt. Nach Angaben des Unternehmens könnte das Gerät als Tablet oder sogar als tragbarer Monitor verwendet werden. Außerdem ist es "nahezu faltenfrei".

Auf der Messe wird auch ein 34-Zoll-P-OLED-Display vorgestellt, das für den Einsatz in Fahrzeugen konzipiert wurde. Es erstreckt sich über das Armaturenbrett und bietet dem Fahrer eine "klare Sicht" auf die Bedienelemente und Navigationssysteme des Fahrzeugs. Auch ein 12,8-Zoll-Bedienfeld wird erstmals vorgestellt.

LG Display arbeitet auch an einem LTPS-LCD-basierten Head-up-Display sowie an einem brillenlosen 3D-Display für den Einsatz im Auto. Es verfügt sogar über Eye-Tracking-Technologie.

Wir werden diese Woche mehr von der CES 2023 berichten, wenn Pocket-lint die Messe besucht.

Schreiben von Rik Henderson.