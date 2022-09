Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - LG hat hart an seinen 6G-Datentechnologien gearbeitet und sein System nun erfolgreich über eine Entfernung von 320 Metern im Freien getestet.

Der Test fand am 7. September im Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin statt und ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von 6G.

Im August letzten Jahres demonstrierte LG die Übertragung von 6G-THz-Daten über 100 Meter, so dass dieser neueste Test einen großen Sprung in der Reichweite darstellt.

6G nutzt Ultrabreitbandfrequenzen und hat das Potenzial, atemberaubende Geschwindigkeiten zu ermöglichen, hat aber eine relativ geringe Reichweite und ist mit Leistungsverlusten zwischen Übertragung und Empfang verbunden.

Um diese Hürden zu überwinden, haben LG und Ingenieure des Instituts gemeinsam einen Leistungsverstärker entwickelt, der die Signalstärke erhöht, sowie einen rauscharmen Verstärker auf der Empfangsseite, der die Signalqualität verbessert.

"Mit dem Erfolg unserer jüngsten Demonstration sind wir der Realisierung von 6G-Geschwindigkeiten von 1 Terabit (TB) pro Sekunde in städtischen Innen- und Außenbereichen einen Schritt näher gekommen", sagte Dr. Kim Byoung-hoon, CTO und Executive Vice President von LG Electronics,

"LG wird weiterhin mit Forschungsinstituten und Innovatoren aus der Industrie zusammenarbeiten, um seine Führungsposition in der 6G-Technologie weiter zu festigen. Wir gehen davon aus, dass 6G ein wichtiger Treiber für künftige Geschäfte und neue Nutzererfahrungen sein wird, und es gibt keinen Ort, an dem wir lieber wären, als an der Spitze der Entwicklung zu stehen."

Wenn Sie nun von der Aussicht auf 6G begeistert sind, haben Sie leider noch eine lange Wartezeit vor sich.

Die Diskussionen über die Standardisierung des 6G-Netzes werden voraussichtlich im Jahr 2025 beginnen, und die Kommerzialisierung der Technologie ist für 2029 geplant.

Schreiben von Luke Baker.