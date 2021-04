Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wie Sie jetzt zweifellos wissen werden, hat LG beschlossen, seine Mobilsparte zu schließen, was bedeutet, dass es keine neuen LG-Smartphones gibt . Der Schritt folgte jahrelangen Verlusten bei Geräten, die viele als nicht wettbewerbsfähig genug oder nur ein wenig zu weit draußen betrachteten.

LG gab an, dass es weiterhin vorhandene Geräte mit Software- und Sicherheitsupdates unterstützen wird, aber was vielleicht noch wichtiger ist, hat auch angegeben, dass einige Modelle möglicherweise Android 12 erhalten .

Derzeit plant LG, die nächste Version von Android auf einige seiner Smartphones zu bringen. Dies wurde auf der koreanischen FAQ-Seite als solche angegeben, nachdem bekannt wurde, dass die mobile Sparte geschlossen wird.

Das Unternehmen geht nicht so weit zu sagen, welche Modelle im Update-Rollout unterstützt werden, aber wir vermuten, dass es die neuesten Flaggschiffe sein werden. Das könnte bedeuten, dass das LG Velvet auf dieser Liste steht.

In diesem aktuellen Plan wird davon ausgegangen, dass keine Kompatibilitätsprobleme vorliegen. LG gibt jedoch an, dass sich diese Pläne ändern können, je nachdem, wie und wann Google die Software zur Verfügung stellt und wie sie auf den Geräten von LG funktioniert.

Wenn es Probleme mit dem geplanten Update gibt, kann es sein, dass LG die Software auf keinem seiner Geräte veröffentlicht.

Leider können konkrete Pläne erst existieren, wenn die endgültige Version von Android 12 verfügbar ist und LG es geschafft hat, sie reibungslos und ohne Probleme auf den von ihm ausgewählten Smartphones zum Laufen zu bringen.

In der Zwischenzeit hat sich LG verpflichtet, Android 11 auf vorhandenen Geräten einzuführen, und die geplanten Release-Pläne für diese Geräte sind noch auf dem richtigen Weg, um wie gewohnt fortzufahren.

Der Niedergang von LG in der Smartphone-Welt ist in vielerlei Hinsicht traurig, aber für jeden vorhersehbar, der die Bemühungen und Finanzberichte des Unternehmens in den letzten Jahren verfolgt.

Trotz einiger Fehlzündungen gab es jedoch viele LG-Telefone, die unsere Aufmerksamkeit auf sich zogen. Schauen Sie sich in unserem Rückblick einige der denkwürdigsten Geräte des Unternehmens an.

