LG erwägt Rückzug vom Smartphone-Markt

(Pocket-lint) - LG könnte seinen Smartphone-Arm bald schließen oder verkaufen. Berichten zufolge erzwingen enorme Verluste drastische Maßnahmen.

Es wird gesagt, dass der Hersteller in den letzten fünf Jahren fast 5 Billionen Won (3,32 Milliarden Pfund) verloren hat, wobei seine Smartphone-Verkäufe weit davon entfernt sind, die Welt in Brand zu setzen - insbesondere im Vergleich zu direkten Konkurrenten wie Samsung.

Der CEO von LG , Kwon Bong-seok, sagte heute den Mitarbeitern, dass sich das Smartphone-Geschäft erheblich verändern könnte, und versicherte ihnen gleichzeitig, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind: "Unabhängig von einer Änderung der Richtung des Smartphone-Geschäftsbetriebs wird die Beschäftigung beibehalten Es besteht also kein Grund zur Sorge ", sagte er in einer Nachricht, so der Korea Herald.

Seine Kommentare wurden von einem namenlosen LG-Beamten klargestellt: "Da der Wettbewerb auf dem Weltmarkt für mobile Geräte immer härter wird, ist es für LG an der Zeit, ein kaltes Urteil zu fällen und die beste Wahl zu treffen. Das Unternehmen erwägt alle möglichen Maßnahmen, einschließlich Verkauf, Rücknahme und Verkleinerung des Smartphone-Geschäfts. "

Es gab Gerüchte, dass LG seine Marke als OEM lizenzieren könnte, damit ein Dritthersteller LG-Telefone herstellen und verkaufen kann. Es scheint jedoch, dass noch mehrere Optionen auf dem Tisch liegen.

Wir haben LG selbst um weitere Kommentare gebeten und werden diese aktualisieren, sobald wir mehr hören.

Schreiben von Rik Henderson.