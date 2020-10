LG führt in den USA ein ultra-billiges K92 5G-Telefon für 350 US-Dollar ein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - LG hat leise ein neues K92-Smartphone vorgestellt, das über AT & T, Cricket und US Cellular Unterstützung für Sub-6 5G-Netze in den USA bietet.

Beachten Sie, dass mmWave 5G nicht wie die teureren 5G-Telefone unterstützt wird. Trotzdem kostet dieses Telefon weniger als 400 US-Dollar und ist damit eines der günstigeren 5G-Handys auf dem Markt. Es verfügt über den Snapdragon 690 5G-Chipsatz (auch in OnePlus neuem Mid-Ranger, dem Nord N10 5G, zu sehen), einen 6,7-Zoll-FHD + -Bildschirm mit Locher, eine 16-Megapixel-Frontkamera, 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher und bis zu 2 TB Speicherplatz über eine microSD-Karte.

Für die Rückfahrkameras bietet das LG K92 eine 64-Megapixel-Hauptkamera mit einer Blende von 1: 1,78 sowie eine 5-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera mit einem Sichtfeld von 115 Grad und zwei 2-Megapixel-Sensoren für Tiefe und Tiefe Aufnahmemakro. Schließlich verfügt es über ein Paar 3D Sound Engine-Stereolautsprecher und einen seitlich angebrachten Fingerabdruckscanner.

Oh, und das Android-basierte LG K92 hat einen 4.000-mAh-Akku.

Das LG K92 5G Smartphone wird am 6. November 2020 in den USA von AT & T zum Verkauf angeboten. Es kostet Sie $ 395 durch den Spediteur . Cricket von AT & T wird das Telefon auch für 40 US-Dollar weniger oder 359 US-Dollar verkaufen. Und US Cellular wird den K92 auch für rund 350 US-Dollar verkaufen, wenn er dort am 19. November 2020 auf den Markt kommt.

Schreiben von Maggie Tillman.