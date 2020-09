Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Unmengen von Informationen über das radikale LG Wing-Telefon sind Stück für Stück über das Internet verbreitet worden, als wir uns der offiziellen Enthüllung am 14. September nähern. Das bisher aufschlussreichste Video zeigt das Telefon mit rotierendem Bildschirm in Aktion - und es ist fantastisch.

Wie Sie im folgenden YouTube-Video sehen können, wird der Drehbildschirm des Flügels manuell bedient und der Sekundärbildschirm darunter ist nicht so quadratisch, wie wir zuerst gedacht hatten - tatsächlich sieht er aus wie ein vollerer zweiter Bildschirm hinter dem Hauptfenster.

Wir haben noch nie ein solches Gerät gesehen und lieben es, dass LG das Gerät als Teil seines Explorer-Projekts startet, das (in LGs Worten) "[eine] neue mobile Kategorie ist, die darauf abzielt, neue Möglichkeiten für die Interaktion mit mobilen Geräten zu entdecken Geräte, die sich auf die sich entwickelnden und sich ständig ändernden Bedürfnisse der heutigen Verbraucher konzentrieren und etablierte Benutzernormen in Frage stellen. "

Angesichts der aufregenden Aussichten für den Flügel ist es jedoch unwahrscheinlich, dass ein vollständiger internationaler Start erfolgt. Immerhin bestätigte LG in einem offiziellen Teaser-Video, dass wir das Startereignis am 14. September um 11:00 Uhr koreanischer Standardzeit sehen werden (das ist für jeden in Europa sehr früh am Morgen, für die USA spät in der Nacht am Vortag). .

Wir hoffen sehr, dass wir den LG Wing an diesen Ufern sehen können, denn - ob es nun ein praktisches Gerät ist oder nicht - es sieht aus wie das aufregendste Telefon, das 2020 fällig ist. Und in einem Jahr, in dem so viel schief geht, braucht jeder ein bisschen erhebend - in welcher Form auch immer.

Schreiben von Mike Lowe.