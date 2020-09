Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das LG Wing wird das herausragende Telefon des Jahres 2020 sein - wenn das Teaser-Video von LG für das Gerät etwas zu sehen ist, das Sie unten sehen können.

Unter der Überschrift "Discover the Unexplored" sehen wir endlich das Telefon mit rotierendem Bildschirm in Aktion. Nun, weich von. Es ist natürlich eine Digitalisierung, zeigt aber, wie sich der sekundäre Bildschirm unter dem Hauptfenster nach außen dreht und ein kreuzartiges Dual-Screen-Formular erstellt. Alle loben den LG Wing.

Wir haben schon Dual-Screen-Telefone gesehen, aber nichts dergleichen. Es gibt keine Falte, kein Scharnier, um das man sich sorgen muss. Nur das Potenzial von Schmutz und dergleichen, wie sich im Gerät zu verfangen und den zweiten Bildschirm zu zerkratzen - etwas, das wir gespannt sind, wie LG negiert.

Und wir müssen nicht lange warten: Das Teaser-Video zeigt ein Datum für den 14. September um 11:00 KST (Korean Standard Time). Das sind 8 Stunden vor Großbritannien und 7 Stunden vor Westeuropa. Wenn Sie also daran interessiert sind, müssen Sie sehr, sehr früh morgens aufstehen. Unsere US-Freunde konnten es jedoch vor dem Schlafengehen am 13. September fangen. All dies zeigt die Absicht von LG für den Flügel: Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um einen internationalen Start handelt.

Wir haben alle Informationen zum LG Wing in unserer Hauptfunktion zusammengefasst, die Sie hier lesen können . Es ist eines der aufregenderen Ereignisse im Jahr 2020, daher werden wir alle Wing-bezogenen Informationen in diesem Artikel auf dem neuesten Stand halten.

Schreiben von Mike Lowe.