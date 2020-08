Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das nächste 5G-Smartphone von LG mit dem Codenamen Wing wird voraussichtlich zwei statt eines Displays enthalten. Displays allein sind jedoch kein Premium-Mobilteil. Das Zeug, das in einem Telefon steckt, ist ebenfalls wichtig, und viele sind zuversichtlich, dass dieses innovative Telefon die passenden Interna hat.

Laut einer kürzlich von MySmartPrice freigegebenen Geekbench-Liste wird dieser Dual-Screen von einem Qualcomm Snapdragon 765G-Prozessor mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher angetrieben. Das ist leider nicht gerade das Flaggschiff. Es sieht also so aus, als ob die Displays des Telefons tatsächlich der Star der Show sein werden. Frühere Berichte behaupteten, das Hauptdisplay sei das gleiche wie das LG Velvet.

Da das 6,8-Zoll-Hauptdisplay des Velvet gemunkelt wird, können wir davon ausgehen, dass es sich genau wie das Velvet um ein OLED-Panel mit einer Auflösung von 1080 x 2460 handelt. Es ist die zweite Anzeige, die durch Drehen der Hauptanzeige um 90 Grad sichtbar wird, von der weniger bekannt ist. Es wird wahrscheinlich ein Seitenverhältnis von 1: 1 (Quadrat) haben und vermutlich eine ähnliche Qualität wie das Hauptpanel haben. Aber warum sollten Sie einen zweiten Bildschirm wollen?

Vielleicht wäre es nützlich, während des Spiels eine Vorschau der Selfie-Kamera anzuzeigen. Vielleicht wäre es nützlich, bestimmte Werkzeuge in einer Bearbeitungs-App anzuzeigen, die im Vollbildmodus angezeigt wird. Weitere Informationen zum LG Wing finden Sie in unserem Leitfaden zur Zusammenfassung von Gerüchten.

Es soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 eingeführt werden. Einige erwarten, dass es über 1.000 US-Dollar kosten wird. MySmartPrice stellte fest, dass dies der erste Auftritt des LG Wing auf einer Benchmark-Website ist und dass er "in naher Zukunft" auf Zertifizierungswebsites erscheinen sollte, was auf einen bevorstehenden Start hinweist.

Schreiben von Maggie Tillman.