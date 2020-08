Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - LG hat mit der Idee gerungen, Telefone auf seine eigene Weise zu falten: indem Standard-Flaggschiff-Telefone wie das LG Velvet herausgebracht wurden , aber mit einer Hülle, die einen zweiten Bildschirm enthält, der diese expansivere Erfahrung ermöglicht.

Es scheint nun, dass das Unternehmen noch radikalere Möglichkeiten zur Erweiterung des Bildschirmbereichs auslotet, wobei das gemunkelte LG Wing eine rotierende Bildschirmlösung verkörpert. Hier gibt es keine Falttafel, nur ein typisches Bildschirmerlebnis, das sich dann in eine Querformatposition dreht, um einen kleineren, quadratischeren Bildschirm darunter freizulegen.

Ja, das hast du richtig gelesen. Wir sagten, es sei radikal. Vielleicht zu radikal? Aber anders ist aufregend. Hier ist also, was wir über den Codenamen LG Wing wissen, sowie eine Menge Erwartungen, die auf Gerüchten beruhen.

2020 enthüllen erwartet, Datum TBC

Veröffentlichung 2020 möglich

Preis & Regionen TBC

Gerüchten zufolge wird der LG Wing später im Jahr 2020 enthüllt. Wir dachten zuerst "sicherlich nur als Prototyp?" Aber dann hat ein durchgesickertes Video aus Korea das Dual-Screen-Telefon bereits in Aktion gezeigt.

Ob dies einen bevorstehenden Start bedeutet, steht noch zur Debatte, mit dem Hinweis, dass das ursprüngliche Ankunftsdatum für 2021 möglicherweise zu spät war. Selbst wenn der Wing im Jahr 2020 ankommt, vermuten wir, dass dies höchstwahrscheinlich für begrenzte Regionen gilt, da wir nicht sehen können, dass dies ein globaler Start ist (Samsung hat beispielsweise 2019 in China ein Flip-Phone herausgebracht, was Sie nicht tun werden fast überall finden).

Preislich ist es jedermanns Vermutung. Mit Flip-Phones und Fold-Phones, die ein kleines Vermögen kosten - das Motorola Razr und das Samsung Galaxy Fold sind zwei solche Beispiele - würden wir auf keinen Fall einen Erdnusspreis erwarten. Es gibt zwar einen Titter davon, der "mehr als 1000 Dollar kostet", der in der Gerüchteküche herumschwirrt, aber derzeit keine glaubwürdige Quelle hat.

6,8-Zoll-Hauptdisplay (OLED, Auflösung 1080 x 2460)

Versteckte 1: 1-Seitenanzeige

Soweit wir wissen, ist der LG Wing dem LG Velvet sehr ähnlich. Gerüchten zufolge handelt es sich um ein 6,8-Zoll-Hauptdisplay, das der Größe des aktuellen Flaggschiffs von LG entspricht. Wir könnten daher davon ausgehen, dass der Wing ein OLED-Panel mit einer Auflösung von 1080 x 2460 haben wird.

Es ist die zweite Anzeige, die durch Drehen der Hauptanzeige um 90 Grad angezeigt wird und über die weniger bekannt ist. Es scheint ein Seitenverhältnis von 1: 1 zu haben oder nahe daran, dh es ist quadratisch und wird vermutlich eine ähnliche Qualität wie das Hauptpanel haben.

Warum willst du so einen zweiten Bildschirm? Vielleicht wäre es nützlich, während des Spiels eine Vorschau der Selfie-Kamera anzuzeigen. Vielleicht wäre es nützlich, bestimmte Werkzeuge in einer Bearbeitungs-App anzuzeigen, die im Vollbildmodus angezeigt wird.

Da LG jedoch das Android-Betriebssystem von Google verwendet, würden wir nicht erwarten, dass viele Apps diesen Speicherplatz standardmäßig nutzen können, da dies spezifische Entwicklungsarbeiten erfordern würde. Realistisch gesehen werden es daher LGs eigene Apps sein, die auf einem eigenen Software-Skin basieren und für die Verwendung optimiert werden.

Qualcomm Snapdragon 765

8 GB RAM, 128 GB Speicher

5G-Konnektivität

Ein Gerücht von ET News besagt, dass der Snapdragon 765-Prozessor von Qualcomm hinter den Kulissen stehen würde - was, wie es für LG-Flaggschiffe der letzten Jahre typisch ist, bedeutet, dass der leistungsstärkste Prozessor nicht an Bord sein würde.

Dies wird durch ein MySmartPrice-Benchmark-Leck weiter untermauert , das auch 8 GB RAM und 128 GB Speicher aufdeckt.

Dies ist zwar keine Top-End-Spezifikation, aber aufgrund der Wärmeerzeugung, der Batterieeinsparungen, der Kosteneinsparungen und der einfachen Tatsache, dass der SD765 für die alltäglichen Aufgaben der meisten Menschen (und darüber hinaus) mehr als leistungsstark genug ist, immer noch in Ordnung. Wird das mit zwei Bildschirmen ausreichen?

Der andere Aspekt des SD765 ist, dass er die Tür zur 5G-Konnektivität öffnet, sodass der Wing auch 5G-Geschwindigkeiten der nächsten Generation bietet.

Ansonsten ist wenig anderes über die gemunkelte Spezifikation bekannt. Wo wird die Batterie (oder die Batterien) positioniert und auf welche Kapazität? Befindet sich der Fingerabdruckscanner nur auf dem quadratischen Bildschirm oder auch auf dem Hauptbildschirm? Wird der Rotationsmechanismus automatisiert oder manuell sein? Welche Art von Gewicht wird dies hinzufügen?

So viele Fragen ... Wir werden robustere Antworten geben, sobald zusätzliche Informationen gefunden werden. Dieses verrückte, aber wunderbar aussehende Telefon könnte sich als ein Highlight für 2020 herausstellen.

Ein durchgesickertes Video aus Korea zeigt den Wing in Aktion, eingerichtet als In-Car-System für GPS, Musik und Anrufe.

Benchmarks zeigen die erwartete Spezifikation , die in mancher Hinsicht dem LG Velvet ähnelt.

Das erste Leck von LGs schwenkbarem / drehbarem / klappbarem / was auch immer-es-ist-Telefon.

Schreiben von Mike Lowe.