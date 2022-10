Das Lenovo ThinkPhone könnte ein umbenanntes Motorola Bronco sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Lenovo ist kein großer Name im Smartphone-Bereich und setzt stattdessen meist auf die Marke Motorola. Aber es könnte ein ThinkPhone auf dem Weg sein.

Es gibt bereits einige Lenovo-Handys auf dem Markt, aber das sind Hardcore-Gaming-Handys, die die Untermarke Legion tragen. Ein neu aufgetauchtes Foto deutet nun darauf hin, dass das Unternehmen den berühmten Namen ThinkPad aus seiner Notebook-Linie entfernen möchte. Es könnte an der Zeit sein, dem Lenovo ThinkPhone Hallo zu sagen.

Zumindest, wenn das Foto, das von Evan Blass geteilt wurde, sich als wahr herausstellt. Blass vermutet, dass das Foto eine modifizierte Version eines Motorola-Geräts zeigt, das unter dem Codenamen Bronco bereits in Entwicklung ist. Blass merkt an, dass sowohl das Bronco als auch sein angeblicher Lenovo-Doppelgänger die Modellnummer XT-2309 tragen, was darauf hindeutet, dass sie sich unter ihrem unterschiedlichen Branding zumindest sehr ähnlich sind.

Gerüchten zufolge könnte das Bronco mit einem SM8475 8+ Gen 1 Chip mit 8GB oder 12GB RAM sowie einem FHD+ Display ausgestattet sein. Auf der Rückseite sind 50-Megapixel-Kameras wahrscheinlich, basierend auf den von Blass geteilten Informationen.

Wird Lenovo das offensichtliche ThinkPhone-Branding verwenden? Dieses Bild scheint darauf hinzudeuten, da das verräterische Logo auf der Rückseite des Geräts deutlich zu sehen ist. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob auch der kleine rote Bedienknopf des ThinkPads übernommen wird.

Was den Veröffentlichungszeitraum angeht, so weiß zu diesem Zeitpunkt niemand wirklich etwas - abgesehen von der Tatsache, dass wir erwarten, dass das Bronco das Flaggschiff von Motorola im Jahr 2023 sein wird.

Schreiben von Oliver Haslam.