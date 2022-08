Lenovo zeigt die ausgefallene Kühltechnik im Legion Y70 Telefon

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Lenovo bereitet sich auf die Veröffentlichung eines neuen Gaming-Handys vor, das den Namen Legion von den Gaming-Laptops übernimmt - das Legion Y70.

Es wurde angekündigt, dass das Handy am 18. August 2022 in China vorgestellt werden soll, und im Vorfeld dieser Präsentation werden weitere Informationen bekannt gegeben.

Die neuesten Informationen besagen, dass das Telefon über ein ziemlich leistungsfähiges Kühlsystem verfügen wird, was bei Gaming-Telefonen für lange Gaming-Sessions immer sehr wichtig ist.

Es wird über eine 5.047 Quadratmillimeter große Kühlkammer verfügen, die nur einen halben Millimeter tief ist und die Wärme ableitet, ohne viel Platz zu beanspruchen oder das Telefon zu sehr zu verdicken.

In einer Zeit, in der wir Telefone mit aktiven Kühlsystemen mit Lüftern sehen, wird es interessant sein, zu sehen, ob dieses passive System mithalten kann (wenn es das einzige ist).

Das Telefon wird auch mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 Chipsatz ausgestattet sein, was es in Sachen Leistung an die Spitze bringt, aber nach dem, was wir bisher gesehen haben, scheint es nicht zu sehr auf Gamer zugeschnitten zu sein.

Es ist dünn und sieht ziemlich normal aus, ohne nennenswerte Schultertasten oder RGB-Beleuchtung, könnte also versuchen, das Spiel einem Mainstream-Publikum näher zu bringen.

Wir werden mehr wissen, wenn es am 18. August richtig vorgestellt wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.