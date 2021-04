Lenovo Legion Phone Duel 2 gegen ROG Phone 5: Was ist der Unterschied?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mobile Gaming ist auf dem Vormarsch und Gaming-Handys kommen (im wahrsten Sinne des Wortes) aus allen Ecken. Lenovo wirft seine Macht hinter das Legion Phone, während Asus sein eigenes ROG Phone schiebt.

Wie stapeln sich diese Gaming-Giganten mit der Legion Phone-Landung der zweiten Generation - je nach Wohnort Legion Phone Pro 2 oder Legion Phone Duel 2 genannt - und dem zuvor angekündigten ROG Phone 5?

Legion Phone Duel 2: 12/256: £ 699 / € 799 16/512: £ 899 / € 999

ROG Telefon 5: 8/128: 799 € 12/256: £ 799 / € 899 16/256: £ 899 / € 999

ROG Phone 5 Pro: 1199 €

ROG Phone 5 Ultimate: 1299 €

Das Legion Phone Duel 2 wurde gerade angekündigt. Die Vorbestellungen werden am 8. April eröffnet und sind ab Mai 2021 in Europa erhältlich.

Das kürzlich veröffentlichte ROG Phone 5 sollte im März, das Pro im April und das Ultimate im Mai 2021 erhältlich sein, aber wir müssen es noch in den Einzelhandelskanälen sehen.

Legion Phone Duel 2: 176 x 78,5 x 9,9 mm (12,56 mm Mitte), 259 g

ROG-Telefon 5: 173 x 77 x 9,9 mm, 239 g

Das Legion Phone Duel / Pro 2 hat ein üppigeres Design als die Vorgängerversion , mit einer erhöhten Beule auf der Rückseite des Telefons. Diese Beule beherbergt das RBG Legion-Logo sowie den externen Lüfter, der kühle Luft ansaugt, um das aktive Kühlsystem anzutreiben, mit Auslassöffnungen oben und unten.

Es ist für das Halten im Quer- und Gaming-Bereich konzipiert und verfügt über zwei Sätze von Touch-Triggern oben auf dem Telefon und einen zusätzlichen Touch-Trigger auf der Rückseite des Telefons. Insgesamt gibt es acht zusätzliche Steuerungsoptionen und über 200 Konfigurationen.

Das ROG Phone 5 verfügt auf der Rückseite über ein Punktdisplay mit zwei RGB-Zonen für Farbkombinationen. Das ROG Phone 5 Pro und Ultimate aktualisieren dies auf das ROG Vision-Display, auf dem Animationen oder benutzerdefinierte Grafiken angezeigt werden können.

Die ROG Phone 5-Modelle haben oben auch Luftauslöser, während das ROG Phone 5 Pro und Ultimate auch hinten zwei weitere Berührungszonen bieten. Das ROG Phone 5 unterstützt auch programmierbare Bewegungsgesten, um Ihr Spiel weiter zu unterstützen, und eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse.

Von den beiden ähnelt das Legion Phone eher einem Handheld-Gaming-Gerät, das ROG Phone 5 eher einem Telefon.

Legion Phone Duel 2: 6,92 Zoll AMOLED, 2460 x 1080 Pixel, 144 Hz

ROG Phone 5: 6,78 Zoll AMOLED, 2448 x 1080 Pixel, 144 Hz

Das Legion Phone Duel 2 erweitert das Display gegenüber dem vorherigen Telefon, um einen noch intensiveren Spielbereich zu schaffen und diesen Touch-Controllern mehr Platz rund um den Körper zu bieten.

Es ist jetzt ein 6,92-Zoll-AMOLED-Display, das eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz unterstützt. Es unterstützt auch HDR10 +, hat eine Helligkeit von 1300 Nits und bietet HDR-Verbesserung für Ihre Spiele.

Darüber hinaus verfügt es über eine 720-Hz-Abtastrate, um diese Berührungen noch unmittelbarer zu machen.

Die ROG Phone 5-Modelle verfügen über ein kleineres 6,78-Zoll-Display, obwohl nicht viel drin ist. Es bietet eine ähnliche Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und ist außerdem AMOLED. Beide bieten eine Full HD + -Auflösung.

ROG gibt an, dass es eine Touch-Sampling-Rate von 300 Hz bietet, sodass das Legion Phone möglicherweise nur eine etwas schnellere Reaktion bietet.

Legion Phone Duel 2: Snapdragon 888, 12-18 GB RAM, 5500 mAh, 90 W Aufladung

ROG Phone 5: Snapdragon 888, 8-18 GB RAM, 6.000 mAh, 65 W Aufladung

Das neue Legion Phone 2 hält sich an das Prinzip des Vorgängermodells, teilt den Akku in zwei Zellen auf und platziert das Snapdragon 888 in der Mitte des Telefons, um eine direkte Kühlung zu ermöglichen. Dieses integrierte Kühlsystem kann bei langen Spielesitzungen zu besseren Ergebnissen führen.

Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse, an denen bis zu 90 W aufgeladen werden können, sowie einen Bypass-Modus, mit dem das Telefon auf Wunsch direkt beim Spielen mit Strom versorgt werden kann. Insgesamt handelt es sich um eine 5500-mAh-Batterie.

Es gibt Optionen für 12/16/18 GB RAM und 256/512 GB Speicher von Lenovo, wobei ROG mehr Kombinationen für mehr Optionen und Preise bietet. Nicht alle Modelle sind in allen Regionen verfügbar.

Das ROG Phone 5 verwendet auch das Snapdragon 888, sodass wir eine ähnliche Leistung erwarten würden, jedoch mit 8 bis 18 GB RAM, je nachdem, welches Modell Sie kaufen. Wie bereits erwähnt, gibt es auch 128-512 GB Speicheroptionen, die für mehr Abwechslung sorgen.

Das ROG Phone 5 verfügt über einen Akku mit größerer Kapazität bei 6000 mAh und hält möglicherweise länger. Das Legion Phone Duel wird jedoch schneller aufgeladen, da ROG nur 65 W auflädt.

Das ROG-Telefon verfügt über einen Pogo-Pin-Anschluss für aufsteckbares Zubehör, einschließlich eines Lüfters für die Rückseite des Telefons. Während die Verwendung eines Zubehörs bedeutet, dass das Telefon ein konventionelleres Design haben kann als das Legion Phone - ein fortschrittlicheres Kühlsystem des Lenovo-Telefons ist für Gamer möglicherweise bequemer.

Beide bieten zwei Stereolautsprecher und beide Quad-Mikrofone.

Legion Phone Duel 2: 64MP 1: 1,9 Haupt, 16MP 1: 2,2 Weitwinkel, 44MP Selfie

ROG Phone 5: 64MP 1: 1,8 Haupt-, 13MP 1: 2,4 Weitwinkel, 5MP Makro, 24MP Selfie

Das Legion Phone beherbergt die Kameras in der Mitte der Rückseite des Telefons, sodass sie beim Spielen nicht immer unter Ihren Fingern liegen. Außerdem wird eine Popup-Selfie-Kamera verwendet, um den Bildschirm frei von Unordnung zu halten und das Streaming oder zu verbessern Erfahrung einfangen.

Auf der Rückseite befindet sich eine 64-Megapixel-Hauptkamera, die von einem Weitwinkel unterstützt wird. Die eigentlichen Bemühungen des Legion Phone 2 liegen jedoch in der nach vorne gerichteten Kamera.

Die Popup-Kamera kann bereitgestellt werden, wann immer Sie möchten, und zwar für Selfies oder zum Streamen. Sie können Ihr Gesicht in das Bild einfügen - oder stattdessen einen benutzerdefinierten Avatar. Es gibt eine Reihe von Optionen speziell für das Streaming, mit denen Sie auf Twitch oder YouTube live gehen können.

Das ROG Phone 5 steckt seine Selfie-Kamera in die Blende oben am Telefon, sodass die Möglichkeit besteht, dass sie beim Spielen im Querformat abgedeckt wird. Daher ist sie nicht so kompetent für die Erfassung oder das Streaming wie das Legion-Angebot.

Die Rückkameras ähneln einer 64-Megapixel-Hauptkamera und einem Ultra-Weitwinkelobjektiv, obwohl das ROG Phone auch eine Makrokamera bietet.

Der größte Unterschied zwischen diesen Telefonen liegt im Design. Das Legion Phone Duel / Pro 2 hat seine Form geändert, um eine verbesserte Kühlung zu ermöglichen. Das macht es etwas weniger konventionell als das ROG-Telefon, das ein viel "normaleres" Profil hat.

Das könnte in beide Richtungen schwingen: Das Legion Phone 2 könnte dank dieser integrierten Kühlung eine verbesserte Spieleleistung haben, aber es könnte als normales Telefon darunter leiden - aufgrund der Form der Rückseite des Telefons - es ist in der Mitte mächtig dick .

Wenn es um die Leistung geht, gibt es eine große Parität zwischen diesen Geräten in der Kernhardware - aber wie gesagt, die Kühlung des Legion Phones und diese Berührungsreaktion könnten ihm den Vorteil in Spielen verschaffen.

Das Legion-Telefon ist größer und einige stellen möglicherweise fest, dass das ROG-Telefon eine bessere Größe hat. Die Popup-Selfie-Kamera eignet sich hervorragend zum Streamen, aber die Kameraanordnung des Legion Phone ist weniger praktisch als das normalere Layout des ROG Phone 5, wenn es um alltägliche Aufnahmen geht.

Aufgrund der technischen Daten und des Designs sieht es so aus, als würde das Legion Phone Duel 2 denjenigen, die viel spielen, etwas mehr bieten - aber das ROG Phone 5 lässt sich möglicherweise leichter in die Tasche stecken, wenn Sie es haben bin fertig.

Schreiben von Chris Hall.