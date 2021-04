Lenovo Legion Phone Pro / Duel 2: Erscheinungsdatum, Gerüchte und technische Daten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lenovo plant ein Update für sein spezielles Gaming-Telefon, das Legion Phone.

Hier finden Sie alles, was Sie über das neue Telefon wissen müssen.

Legion Phone Duel 2 bestätigt

Wie oben erwähnt, wurde die vorherige Version dieses Telefons mit zwei Namen angekündigt: Das Legion Phone Pro war in China und den USA erhältlich, das Legion Phone Duel in Großbritannien und Europa.

Der große Unterschied bestand in den RAM- und Speicheroptionen: Der Pro war in mehr Varianten als der Duel erhältlich.

Es wird jedoch bestätigt, dass die neue Version als Legion Phone Duel 2 bezeichnet wird, basierend auf dem Titel des Livestream-Events. Dies könnte daran liegen, dass dies ein englischer Stream ist. Auf der chinesischen Website von Lenovo ist das Telefon als Legion Phone 2 Pro aufgeführt.

Wie das Telefon in den USA genau heißen wird, wissen wir nicht.

8. April Auftaktveranstaltung

Preis muss noch bestätigt werden

Lenovo veranstaltet am 8. März eine Online-Auftaktveranstaltung für das Legion Phone 2. Dies wurde bestätigt und auf der chinesischen Website von Lenovo und in den sozialen Medien von Lenovo Legion weithin beworben.

Die vollständigen Details zum Anschauen des Starts finden Sie hier .

Lüfter hinten

RGB Legion Logo

Seitliche Popup-Kamera

Die Rückseite des Legion Phone 2 wird viel Aufmerksamkeit erhalten. Dank realer Fotos sowie Bildern auf der Lenovo-eigenen Website wissen wir genau, wie das Telefon aussehen wird, obwohl wir nicht die genauen Maße haben.

Die Mitte der Rückseite des Telefons wird angehoben, im Gegensatz zu der weißen Farbe auf der Rückseite des Telefons.

Auf diesem zentralen Bedienfeld befindet sich das RGB Legion-Logo - wie wir bei der vorherigen Generation dieses Telefons gesehen haben - sowie die Rückfahrkameras und ein Lüfter.

Der Lüfter scheint auch RGB-Elemente zu haben, um diese Beleuchtung zu verbessern - und das Legion Phone Duel 2 ist dadurch ziemlich unverwechselbar.

Von vorne können wir sehen, dass Lenovo die Blenden beibehalten hat, die wir in der vorherigen Version dieses Telefons gesehen haben, was bedeutet, dass es einen Ort gibt, an dem dieses Gerät greifen kann, ideal für Spiele. Dies scheint auch die Stereolautsprecher zu beherbergen.

Es gibt auch eine Popup-Kamera an der Seite, was bedeutet, dass das Display freie Kerben oder Lochungen aufweist.

144Hz Bildwiederholfrequenz

6,65 in AMOLED wahrscheinlich

Wir haben nicht alle Details des Displays, obwohl wir wissen, dass es wie zuvor eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz haben wird. Tatsächlich können Sie die Aktualisierungsrate entsprechend dem Spiel auswählen, das Sie spielen.

Wir erwarten ein 6,65-Zoll-AMOLED-Panel mit einer Full HD + -Auflösung, wie wir zuvor gesehen haben. Es war eine großartige Darstellung und wir würden keine Änderungen erwarten.

Es ist auch ein flaches Display und wie oben erwähnt, hat es eine Stirn und ein Kinn, um das Greifen zu erleichtern und Phantomberührungen beim Spielen zu reduzieren.

Qualcomm Snapdragon 888 5G

16 GB RAM

5500mAh Batterie

130W Doppelladung

Dank eines durchgesickerten Benchmarks sowie der Auflistung auf der chinesischen Website von Lenovo wissen wir, dass das Legion Phone 2 vom Qualcomm Snapdragon 888 5G angetrieben wird. Das bedeutet neueste Leistung und blitzschnelle Konnektivität.

Der durchgesickerte Benchmark enthüllte auch 16 GB RAM, obwohl wir, wie wir im Intro sagten, erwarten würden, dass Lenovo dieses Telefon in einer Reihe von RAM-Stufen anbietet.

Bisher gab es alles ab 8 GB RAM, wobei RAM und Speicher genutzt wurden, um eine Reihe unterschiedlicher Preise anzubieten.

Der 5500-mAh-Akku wird auch von der Lenovo-Website bestätigt. Wir gehen jedoch davon aus, dass dieser Akku in zwei Zellen aufgeteilt wird, um ein wirklich schnelles Laden zu ermöglichen. Ein Gerücht besagte, dass 130 W kabelgebundenes Laden über die beiden USB-C-Anschlüsse des Telefons angeboten werden würde.

Wir würden erwarten, dass das Hochleistungsladegerät dafür geliefert wird.

44MP Popup-Kamera

64MP Hauptkamera?

16MP Ultra-Wide-Kamera?

Es wurde bestätigt, dass es eine 44-Megapixel-Frontkamera geben wird, die sich in der seitlichen Popup-Einheit befindet.

Es ist eine wirklich hohe Auflösung und wir erwarten, dass es Streaming und Einfügen in Videos unterstützt, um Ihre Aufnahme aufregender zu machen.

Über die Kameras auf der Rückseite des Telefons wurde nichts gesagt, aber wir erwarten keine große Änderung gegenüber der zuvor gezeigten Anordnung, einer 64-Megapixel-Hauptkamera und einer 16-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera.

8 virtuelle Tasten

Das Legion Phone Duel 2 wird durch die Spielfunktionen hergestellt, die es bietet. Die vorherige Version des Telefons hatte eine ganze Reihe von Dingen, um die Erfahrung zu verbessern.

Wir haben noch nicht viel darüber gehört, was Sie mit dem neuen Gerät erhalten, aber der zusätzliche Lüfter auf der Rückseite lässt auf ein völlig neues Kühlsystem für den Anfang schließen, und auf der chinesischen Website finden Sie Hinweise darauf.

Darüber hinaus erwarten wir ein großartiges Aufnahmesystem, mit dem Sie Ihr Spiel live übertragen oder mit der Frontkamera aufnehmen können, die Sie wie zuvor in die Ecke gesteckt haben.

Wir erwarten auch einen hochgradig anpassbaren Spielemodus, mit dem Sie die Kontrolle über Ihr Spiel haben. Aber das alles muss noch bestätigt werden.

Es gibt eine Chronologie der Lecks für das Legion Phone Duel 2.

Es erscheinen Fotos des neuen Legion Phone Duels, die das Design des neuen Geräts zeigen.

Der Starttermin für das Legion Phone 2 wurde am 8. April bestätigt .

Die chinesische Zertifizierungsstelle listet Legion Phone 2 Pro mit 130 W Aufladung auf.

Ein Benchmarking-Ergebnis hat einige wichtige Details für das Legion Phone 2 enthüllt.

