Legion Phone 2 erscheint auf Fotos aus der realen Welt und zeigt den hinteren Lüfter

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lenovo hat bereits bestätigt, dass sich die Einführung des Legion Phone 2 schnell nähert - wahrscheinlich das Legion Phone Pro 2 in einigen Regionen und das Legion Phone Duel 2 in anderen -, aber dank durchgesickerter praktischer Bilder haben wir jetzt eine Schau dir das Telefon an.

Als Gaming-Telefon ist es keine Überraschung, ein üppiges Design zu finden, das auf dem aufbaut, was wir zuvor gesehen haben. In der Mitte der Rückseite des Telefons befindet sich ein Bereich, in dem Lenovo das RGB Legion-Logo anbringt, aber auch hier gibt es einen kleinen Lüfter.

Einer der Trends bei Gaming-Telefonen besteht darin, dass sich die Kernhardware in der Mitte des Telefons befindet und der Akku auf beiden Seiten in zwei Zellen aufgeteilt wird.

Die Idee ist, den SoC mit der Option von Zubehör wie Clip-on-Lüftern besser kühlen zu können. Hier sieht es jedoch so aus, als würde Lenovo eine direkte Kühloption wählen.

Wieder können wir die zentralisierten Kameras auf dieser erhöhten Plattform sehen, während die Vorderseite des Telefons zeigt, dass Lenovo wieder eine Popup-Selfie-Kamera an der Seite des Telefons verwendet.

Von vorne sieht es dem Vorgängermodell, dem Legion Phone Duel , sehr ähnlich. Mit Stirn und Kinn können Sie das Telefon beim Spielen im Querformat festhalten und die Stereolautsprecher unterstützen.

Das Legion Phone 2 wird voraussichtlich am 8. April in China auf den Markt kommen. Es wird über 130-W-Ladevorgänge gesprochen. Der Snapdragon 888 mit 16 GB RAM wird mit Strom versorgt.

Es wird erwartet, dass sich auf der Vorderseite ein 6,65-Zoll-AMOLED-Display mit 144 Hz befindet. Wir erwarten, dass verschiedene Versionen des Telefons verschiedene Preispunkte unterstützen.

Schreiben von Chris Hall.