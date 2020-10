Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lenovo hat angekündigt, dass sein leistungsstarkes Gaming-Telefon, das Legion Phone Duel , in Kürze in Europa (einschließlich Großbritannien) eingeführt wird. Das Telefon wird in zwei Farben und zwei Speicher- / Speichervarianten erhältlich sein.

Das Gerät wird in beiden zuvor angekündigten Farben (Vengeance Red und Blazing Blue) erhältlich sein und entweder mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher oder mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher ausgestattet sein.

Es handelt sich nicht nur um RAM und Speicher, sondern auch um LPDDR5-RAM und UFS 3.1-Flash-Speicher. Damit ist es die derzeit schnellste Speicherhardware auf dem Markt für Smartphones.

Diese beiden Speichervarianten kosten 799 GBP (oder 899 EUR) bzw. 899 GBP (oder 999 EUR), wenn sie in Kürze in Europa eingeführt werden.

Viele Details des Telefons sind bereits im Juli 2020 bekannt und enthüllt worden, und die technischen Daten sind - ganz offen gesagt - köstlich.

Im Inneren befindet sich der Snapdragon 865+ -Prozessor, der jedoch mit einer sehr effizienten Kühlung ausgestattet ist, um sicherzustellen, dass er über einen längeren Zeitraum seine maximale Leistung erreicht und Ihre anspruchsvollsten Handyspiele reibungslos laufen.

Diese ist auf der internen Platine montiert, die sich zentral im Telefon befindet, damit Ihre Hände nicht heiß werden, wenn Sie sie im Querformat halten.

Alles an diesem Telefon, innen und außen, ist so konzipiert, dass es überwiegend in diesem Modus verwendet wird. Die Batterie besteht zum Beispiel tatsächlich aus zwei Batterien; Eine 2500-mAh-Batterie auf beiden Seiten der Platine in der Mitte.

Die Popup-Selfie-Kamera ist in die Seite des Telefons integriert, und an der Seite befindet sich ein USB-C-Anschluss, über den Benutzer bequem aufladen und mit ihrem Telefon spielen können.

Sogar die Softwareschnittstelle wurde für die Verwendung im Querformat in praktisch allen Bereichen der Benutzeroberfläche optimiert. Außerdem gibt es die anpassbare RGB-Beleuchtung auf der Rückseite und die druckempfindlichen Schultertasten auf der rechten Seite.

Es gibt natürlich noch viel mehr zu diesem Telefon, das Sie in unserer speziellen Funktion lesen können. Ab dem 25. Oktober können Sie das Telefon in Großbritannien und Irland kaufen.

Schreiben von Cam Bunton.