Wir wussten, dass das Lenovo Legion-Gaming-Telefon etwas anderes sein würde. Dank zahlreicher Hänseleien für das Telefon hatten wir bereits gesehen, dass die Selfie-Kamera so konstruiert ist, dass sie aus der Seite herausspringt, sodass Sie gleichzeitig chatten und spielen können.

Wir wussten jedoch nicht genau, wie weit Lenovo gehen würde, um das ultimative Telefon für Gamer zu entwickeln. Das Besondere an diesem Telefon ist, dass es erheblich geändert wurde, um denjenigen gerecht zu werden, die es die meiste Zeit in der Landschaft verwenden.

Das erklärt nicht nur die Selfie-Kamera an der Seite des Telefons, sondern auch die Tatsache, dass die hinteren Kameras nicht am Ende des Telefons hängen bleiben, sondern in Richtung Mitte. Das heißt, Sie werden nicht die ganze Zeit Ihre Finger über die Linsen legen.

Ja, das üppige Design sowie der prunkvolle Text mit der Aufschrift "stilvoll außen" und "wild innen" verleihen diesem Telefon eine gewisse Individualität und sprechen die Art von Menschen an, die farbige LED-Leuchten in ihrem PC haben möchten, um ihre hervorzuheben GPU. Natürlich befindet sich auch auf der Rückseite dieses Telefons eine RGB-Beleuchtung.

Apropos Innereien: Dieses Telefon stellt das Qualcomm Snapdragon 865 Plus vor und ist damit eines der leistungsstärksten Telefone des Jahres. Es wird von 12 oder 16 GB RAM und bis zu 512 GB Speicher unterstützt.

Auf der Vorderseite befindet sich ein 6,65-Zoll-AMOLED-Display, das bei Full HD + bleibt, aber auch eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz bietet, ein weiterer Hinweis auf Spielstandards.

Um das Ganze mit Strom zu versorgen, gibt es eine 5000-mAh-Akkukapazität, die in zwei 2500-mAh-Zellen aufgeteilt ist und 90-W-Schnellladung unterstützt. Es gibt auch zwei USB-C-Anschlüsse. Mit beiden können Sie das Telefon in 30 Minuten vollständig aufladen. Durch das Aufteilen des Akkus konnte Lenovo den SoC in die Mitte des Telefons stellen. Wenn Sie also spielen, greifen Sie auch nicht nach dem heißesten Teil des Telefons.

Die Idee hinter dem seitlichen Ladeanschluss ist, dass Sie gleichzeitig spielen und aufladen können, ohne dass ein Stecker in die Mitte Ihrer Hand ragt.

Es wird ein Software-Dashboard zur Steuerung Ihres Telefons geben. Sie erhalten eine Bildschirmaufzeichnung, die Sie gleichzeitig mit Ihrem Kopf und Ihrem Voice-Over überlagern können und die mit gängigen Streaming-Apps kompatibel ist. Es wird sogar den Hintergrund ausschneiden, so dass Sie wie ein Profi aussehen.

Das Telefon bietet außerdem Stereoklang, Dual-Vibration-Engines und virtuelle Ultraschallauslöser, um Ihre Spieleleistung zu steigern.

Das Lenovo Legion Duel - in China Lenovo Legion Pro genannt - wird zuerst im Juli in China gestartet, kommt dann aber auch auf andere asiatische, lateinamerikanische und europäische Märkte. Derzeit ist keine Veröffentlichung in den USA geplant.

Der Preis muss noch bestätigt werden, aber dies ist ganz oben auf unserer Suchliste angekommen.