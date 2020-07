Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Spieltelefone sind weiterhin auf dem Vormarsch. Nach langem Hin und Her hat Lenovo endlich seine erste Einstellung in diesem Bereich enthüllt. Seinen Namen? Das Lenovo Legion-Telefonduell.

Hier finden Sie alles, was Sie über das Top-End-Gaming-Gerät von Lenovo wissen müssen - das zufällig als Lenovo Legion Pro für den chinesischen Markt bezeichnet wird (unserer Meinung nach ein viel besserer Name).

"Y" Legion-Logo auf der Rückseite und Popup-Kamera - mit programmierbaren RGB-Lichteffekten

Zusätzliches Controller-Zubehör, separat erhältlich

Farben: Vengeance Red / Blazing Blue

Abmessungen: 169,2 x 78,5 x 10 mm

In-Screen-Fingerabdruckscanner

Gewicht: 236 Gramm

Auf der Rückseite steht es in großer Fettschrift: "Außen stilvoll. Innen wild." Wie wäre es damit für eine Absichtserklärung?

Es ist jedoch nicht weit falsch: Das Legion Phone Duel bringt das charakteristische Legion "Y" -Logo auf die Rückseite, das leuchtet, umgeben von einem großen X-förmigen Muster und allen Regenbogenfarben, die Sie von einem extravaganten Gaming-Telefon erwarten würden.

Es ist auch keineswegs ein kleines Telefon, das an seiner dicksten Stelle 10 mm überschreitet und 236 g erreicht.

Für uns ist eines der interessantesten Dinge an diesem Gerät die vollständige Visualisierung des Zubehörs. Das macht es schließlich zu einem Gaming-Handy für alle Arten von Titeln.

Lenovo spricht jedoch über die integrierten Tasten, da es "virtuelle Joysticks und zwei Ultraschall-Auslösetasten" gibt und das Telefon über "zwei haptische Engines [um] lebensechtes Feedback zu geben", wenn Sie spielen.

Es wird wirklich Wert darauf gelegt, es im Querformat oder im "horizontalen Modus" zu verwenden, wie Lenovo es nennt. Aus diesem Grund gibt es eine seitlich angebrachte Popup-Selfie-Kamera, anstatt sie oben zu haben. Das passiert jetzt zum ersten Mal!

6,65-Zoll-AMOLED-Panel

Auflösung 2340 x 1080

144Hz Bildwiederholfrequenz

240ms Antwort

Wenn es um Spieltelefone geht, ist eine schnelle Bildwiederholfrequenz das A und O. Und das Legion-Telefon verfügt über alle wichtigen 144-Hz-Bildwiederholfrequenzen, die denen des Red Magic 5G entsprechen . Dies geht über die derzeitige Bandbreite von 90-120-Hz-Panels hinaus, die auf den Markt kommen, und entspricht dem ebenfalls kommenden Asus ROG Phone 3 . Das erwarten die Spieler.

Es ist auch ein großes Panel mit einer Diagonale von 6,65 Zoll und einer Auflösung von 2340 x 1080 - was zwar hoch ist, aber nicht der ursprünglich gemunkelten Auflösung von 1440 x 3120 entspricht. Wahrscheinlich das Beste, um die Akkulaufzeit nicht zu zerstören.

Seitlich positionierte Popup-Selfie-Kamera

Dual-Rückfahrkameras: 64MP & 16MP

Vier geräuschunterdrückende Mikrofone

Anstatt mit vier oder fünf Rückfahrkameras über Bord zu gehen, klebt das Legion-Gaming-Telefon an zwei auf der Rückseite: einem 64-Megapixel-Hauptgerät (das vier Pixel in einem für die 16-Megapixel-Standardausgabe verwendet) und einem 16-Megapixel-Weitwinkelgerät.

Aber was wirklich da draußen ist, ist diese Popup-Selfie-Kamera, die an der Seite des Telefons positioniert ist. Es ist jedoch absolut sinnvoll, worum es bei diesem Telefon geht: Spielen im Querformat, sodass Sie einen Live-Feed von sich haben können, der für bestimmte Spiele und Streaming geeignet ist. Es ist ziemlich clever - auch wenn es nicht für alle Szenarien praktisch ist.

Fügen Sie vier Mikrofone mit Geräuschunterdrückung hinzu, und das Legion Phone Duel ist gut ausgestattet, um die Stimme des Players und nicht dessen Umgebung aufzunehmen.

Zwei 2.500-mAh-Batterien - 5.000 mAh insgesamt, 90 W Schnellladung über zwei USB-C

Qualcomm Snapdragon 865 Plus, bis zu 16 GB RAM

Kupferrohr zur Wärmeableitung

Duales Flüssigkeitskühlsystem

512 GB UFS 3.1-Speicher

Sub-6GHz 5G

6dB Lautsprecher

Das Legion Pro ist das erste Telefon, das mit der Qualcomm Snapdragon 865 Plus- Plattform gestartet wird. Das ist der leistungsstärkste Chipsatz des Jahres 2020, wieder eine große Absichtserklärung darüber, wie leistungsfähig dieses Telefon ist. Wenn Sie dies standardmäßig mit 16 GB RAM kombinieren (in der Pressemitteilung heißt es, dass 12 GB die optionale Version sind!), Haben Sie ein einziges Biest eines Telefons.

Beim Spielen könnten Sie viel vom Prozessor verlangen, was viel Hitze verursachen kann. Aus diesem Grund soll das Gaming-Telefon Legion auf Kühlung ausgelegt sein. Es verwendet ein doppeltes Flüssigkeitskühlsystem, Kupferrohre zur Wärmeableitung, teilt die Batterien und positioniert sie von der Hauptplatine entfernt, um die Lebensdauer zu verlängern und die Temperatur niedrig zu halten.

Der Akku, der in zwei Zellen mit 2.500 mAh aufgeteilt wird, ist der Grund, warum das Legion Phone Duel eine so hohe Schnellladegeschwindigkeit erreichen kann. Das 90-W-System ist eines der schnellsten - laut Lenovo kann es in nur 10 Minuten von tot auf 50 Prozent aufgeladen werden - und verwendet zwei USB-C-Anschlüsse, um das Gerät aufzuladen. Das könnte sogar stark genug sein, um das Telefon während der Spielsitzungen aufzuladen.

Als Teil der SD865 + -Plattform ist 5G ebenfalls die Norm - hier in Sub-6G-Form erhältlich und liefert laut Lenovo "bis zu 2,52 Gbit / s".

Es gibt auch eine akustische Kammer - einer der Vorteile eines so dicken Geräts, wie wir vermuteten -, die die Lautsprecher nutzen, um eine Leistung von bis zu 6 dB zu liefern, was dieses Telefon möglicherweise zum lautesten Telefon aller Zeiten macht (nicht nur optisch, sondern auch hörbar auch).

Preis: 99 9999 in China

£ 1135 / € 1250 / $ 1430

Wann können Sie Ihre Handschuhe auf einem dieser Hardcore-Gaming-Telefone kaufen? Das wissen wir noch nicht.

Angesichts der Tatsache, dass Lenovo das Gerät für einige Gebiete als Legion Phone Dual bezeichnet hat und Legion Phone Pro für China jedoch darauf hindeutet, dass es sich um eine seltene, breitere Markteinführung der Marke handelt, die normalerweise keine Telefone außerhalb des Chinease-Marktes herausbringt.

In Bezug auf den Preis gab ein chinesischer Einzelhändler einige Tage vor dem Start den erwarteten Preis von 9999 which bekannt, was 1135 GBP / 1250 EUR / 1430 USD entspricht. Diese Preisschilder werden außerhalb Chinas aus verschiedenen Steuer-, Zoll- und Einfuhrgründen zweifellos höher sein.

Offizieller Vertreter des Lenovo Legion Duel-Spieletelefons: Seitlich montierte Kamera, zwei USB-C-Geräte

Dieses YouTube-Video zeigt die seitlich positionierte Popup-Kameraeinheit des Legion-Telefons.

Jingdong bestätigt 9999 price Preis, 90 W Schnellladung, 144 Hz Bildschirm, SD865 Plus und mehr .

Lenovo hat bestätigt, dass das Legion-Telefon am 22. Juli in China angekündigt wird.

Qualcomm hat eine neue Hardware angekündigt - den Snapdragon 865 Plus - der mehr Leistung für mehr Smartphone-Erlebnisse bietet. Es wird angenommen, dass dies im Lenovo Legion-Telefon der Fall ist.

Durchgesickerte Werbebilder für das Legion-Gaming-Handy enthüllen ein ausgefallenes Design und einige andere Details.

Das erste Bild zeigte das Telefon und sein gesamtes Zubehör und machte das Legion-Gaming-Telefon zu einer konkreteren Perspektive.

Qualcomm hat eine Reihe von Handys bestätigt , die mit dem Qualcomm Snapdragon 865 betrieben werden, darunter das neue Lenovo Legion-Gaming-Handy.