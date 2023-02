Das Leitz Phone 2 ist ein gut aussehendes Handy mit einer beeindruckend guten Kamera, aber Sie sollten es nicht kaufen. Kaufen Sie stattdessen das Sharp Aquos R7.

Fangen wir mit den guten Dingen an. Das Leitz Phone 2 ist ein Telefon, das von Sharp für den Kamerahersteller Leica gebaut wurde. Es ist mit einem Snapdragon 8 Gen 1 Chip ausgestattet und verfügt über einen 6,6-Zoll-OLED-Bildschirm, einen großen 5.000-mAh-Akku und eine riesige Rückkamera, von der Leica behauptet, sie sei der größte Sensor in einem Smartphone". Außerdem wird eine Staubschutzkappe für das Objektiv mitgeliefert. Leica betont, dass Bilder, die mit seinen Kameras - und Handys - aufgenommen werden, einen bestimmten Look haben, der sie "unverwechselbar" macht. Das ist es also.

Oh, und sie sieht ziemlich gut aus. Aber es ist teuer und kostet 225.360 Yen (etwa 1.588 $). Oder wird es, wenn es am 18. November exklusiv über SoftBank verkauft wird. Die Chancen stehen also gut, dass Sie es sowieso nicht kaufen können.

Das eigentliche Problem ist der Elefant im Raum - das Sharp Aquos R7, auf dem das Leitz Phone 2 basiert. Und es ist auch für rund 200 Dollar weniger erhältlich.

Sie erhalten natürlich nicht das Leica Branding. Und auch nicht die Leica-spezifischen Widgets, die Bilder von Leica-Besitzern zeigen und wann die Goldene Stunde ist. Aber wenn das alles für Sie nicht wichtig ist, ist die Sharp wahrscheinlich die bessere Wahl.

Obwohl, wenn Sie so weit in die Details eines Leica-Handys hineingelesen haben, suchen Sie wahrscheinlich schon nach einer Möglichkeit, Ihr eigenes Handy zu bestellen.

Es sieht wirklich gut aus.