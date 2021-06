Leica hat gerade sein eigenes Telefon angekündigt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Leica ist einer der bekanntesten Namen in der Fotografie, und sein Red-Dot-Logo ist so erkennbar wie Symbole in diesem Bereich, gleichbedeutend mit Qualität und Preis. In den letzten Jahren war es auch zunehmend offen für Partnerschaften mit Smartphone-Herstellern.

Das hat seine Technologie in letzter Zeit insbesondere in den Top-Modellen von Huawei gezeigt, was seinen Fotografie-Koteletts ein gewisses Prestige verleiht. Die Dinge haben jetzt jedoch eine interessante Wendung in Form eines neu angekündigten, Japan-exklusiven Mobilteils genommen.

Das Leica Leitz 1 ist ein Telefon, das sich als 100% Leica präsentiert, das Branding vorne und in der Mitte, anstatt sich irgendwo im Hintergrund zu verstecken. Es überrascht nicht, dass dies ein hervorragend aussehendes Kamera-Setup mit einem 20-Megapixel-Ein-Zoll-Sensor neben einem f/1,9-Ultraweitwinkelobjektiv für diese breiteren Aufnahmen bedeutet.

Der erste davon ist der größte Sensor, den ein Telefon derzeit bekommen kann, daher sind die Ergebnisse wahrscheinlich beeindruckend. Abseits der Kamera wird es jedoch ein wenig interessant. Das Design und die technischen Daten dieses Telefons sind buchstäblich identisch mit dem etwas älteren Sharp Aquos R6, und das Kameramodul wurde möglicherweise überarbeitet, verfügt jedoch auch über die gleichen Komponenten.

Genau wie das Aquos R6 erhalten Sie dann ein schönes 120-Hz-OLED-Display, obwohl es keinen attraktiven Leica-Objektivdeckel hat, was Sie in der Welt der Telefonfotografie wieder auszeichnen wird. Hier geht es also vielleicht mehr um das Branding als um alles andere, aber wenn Sie ein Leica-Fan sind, könnte das für Sie mehr als genug sein.

Der damit verbundene Preis von 187.920 Yen (1.250 £ oder 1700 $) ist ebenfalls eine große Herausforderung, aber wie bereits erwähnt, ist dies für Leica-Hardware etwas normal.

Schreiben von Max Freeman-Mills.