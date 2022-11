Huawei's Mate X3 könnte eine Rückkehr zur Form sein und könnte bald auf den Markt kommen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das nächste faltbare Telefon von Huawei könnte ein Flaggschiff-Gerät sein, das einen internen Bildschirm und mehr bietet - und es könnte auch bald kommen.

Das letzte faltbare Gerät von Huawei war das Mate Xs 2, das ein Display an der Außenseite statt der üblichen internen Konfiguration aufwies. Das sorgte für ein interessantes Aussehen, aber einige waren besorgt darüber, dass der Bildschirm beschädigt werden könnte. Es wird erwartet, dass das nächste faltbare Gerät von Huawei eine Rückkehr zum Mate X2-Bauplan sein wird, wobei ein neues Gerücht behauptet, dass es früher als erwartet auf den Markt kommen wird.

Der Weibo-Account von Wangzai Knows Everything behauptet, dass das Gerät dem Galaxy Z Fold 4 ähneln wird, was bedeutet, dass es ebenfalls mit dem Bildschirm auf der Innenseite faltbar sein wird - vermutlich auch mit einem kleineren auf der Außenseite. Darüber hinaus behauptet derselbe Informant, dass sich das Tablet jetzt in der Phase der Massenproduktion befindet, was bedeutet, dass der Prototyp fertiggestellt und für die Produktion vorbereitet ist.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Zu diesem Zweck wird vermutet, dass der aktuelle Prototyp an andere Abteilungen bei Huawei weitergegeben wird, was darauf hindeutet, dass eine offizielle Ankündigung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen könnte.

Es wird vermutet, dass eine 4G-Version des Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm zum Einsatz kommen wird. Das könnte zwar zu Lasten der 5G-Konnektivität gehen, aber wir erwarten trotzdem, dass es schön und schnell ist.

Wenn das Hauwei Mate X3 bald auf den Markt kommt, wissen wir immer noch nicht genau, wie bald das sein wird. Es ist an der Zeit, die Ohren am Boden zu halten und die Daumen zu drücken, wenn Sie ein Fan von faltbaren Handys sind.

Schreiben von Oliver Haslam.