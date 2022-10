Das Huawei P50 Pocket S ist offiziell, und es kommt bald

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Huawei hat bestätigt, dass eine neue Version des Huawei P50 Pocket nach China kommen wird, und zwar schon sehr bald.

Als Nachfolger des ursprünglichen P50 Pocket hatten wir bereits gehört, dass Huawei an etwas Neuem arbeitet, aber wir wussten nicht viel darüber. In Wirklichkeit wissen wir auch jetzt noch nicht viel darüber - aber wir wissen, wie es heißen wird und wann es offiziell vorgestellt wird.

Wir kennen auch einige Farben.

Fangen wir mit dem Namen an - Huawei nennt das Ding P50 Pocket S, was einen guten Klang hat. Wir wissen auch, dass Huawei beabsichtigt, es am 2. November 2022 in seinem Heimatmarkt China vorzustellen. Was die Farben angeht, so können wir uns wohl auf sechs davon freuen: schwarz, blau, rosa, weiß, grün und gelb. Das ist eine ganze Menge, und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die meisten Leute in der Lage sein sollten, eine Farbe zu finden, die ihrem Geschmack entspricht.

Wie bereits erwähnt, wissen wir noch nicht sehr viel über dieses Gerät, aber Gerüchten zufolge wird es mit einem faltbaren 120Hz OLED-Display im Inneren und ohne sekundäres Display ausgestattet sein. Angesichts des Qualcomm Snapdragon SD778G-Chips, der das Gerät antreiben soll, gehen wir außerdem davon aus, dass es sich um ein erschwingliches faltbares Gerät handelt. Infolgedessen könnte ein Startpreis von 4.999 Yuan (ca. 689 US-Dollar) nicht allzu abwegig sein.

Schreiben von Oliver Haslam.