(Pocket-lint) - Nachdem Huawei das Telefon bereits in China auf den Markt gebracht hat, hat das Unternehmen nun angekündigt, dass sein neuestes Ultra-Premium-Flaggschiff - das Mate 50 Pro - auch in Europa und anderen globalen Märkten erhältlich sein wird.

Der große Unterschied zu der in China eingeführten Version ist, dass die globale Version erstens keine Satellitenverbindung unterstützt und zweitens mit EMUI 13 auf Basis von Open Source Android und nicht HarmonyOS läuft.

Was das Design betrifft, so befindet sich auf der Rückseite eine auffällige, runde Kameraeinheit, die mit einigen erstklassigen Funktionen ausgestattet ist, die Fotografen in Versuchung führen könnten.

Die Hauptkamera ist das, was Huawei als "Ultra Aperture Camera" bezeichnet, mit einem 50-Megapixel-RYYB-Sensor, optischer Bildstabilisierung und der Möglichkeit, die Blende manuell zwischen f/1,4 und f/4,0 zu ändern, um die Lichterfassung und die Tiefenschärfe zu steuern.

Hinzu kommt eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, die auch als Makrokamera fungiert, sowie eine Tele-Periskop-Zoomkamera mit 3,5-fachem optischem Zoom und bis zu 100-fachem Digital-/Hybridzoom.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl zusätzlicher Sensoren, wie z. B. den Multispektrumsensor zur Erkennung zusätzlicher Lichtfrequenzen, die das menschliche Auge nicht sieht, einen Annäherungslichtsensor und einen Laser-Autofokus-Sensor, der die Fokussierung schneller und genauer macht.

Huawei behauptet, dass es sich um sein bisher widerstandsfähigstes Smartphone handelt, und zwar dank des Kunlun-Glas" genannten Materials, das das Telefon sturzsicherer macht als frühere Modelle. Außerdem ist es nach IP68 wasser- und staubdicht.

Die Modelle mit Glasrückseite sind bis zu einer Tiefe von zwei Metern wasserdicht, die Version mit veganem Leder ist sogar noch wasserfester und kann bis zu 6 Metern Tiefe überleben.

Zu den weiteren technischen Daten gehören ein 4700-mAh-Akku mit Unterstützung für die 66-W-SuperCharge-Schnellladetechnologie von Huawei und kabelloses Laden mit 50 W. Es wird von der neuesten Snapdragon 8+ Gen 1-Plattform angetrieben, die für eine superschnelle Leistung sorgt, entweder mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher oder 8 GB RAM und 512 GB Speicher.

Die Display-Spezifikationen sind ähnlich beeindruckend. Es verfügt über ein 6,74-Zoll-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, Unterstützung für über eine Milliarde Farben und einer Auflösung von 2616 x 1212 Pixeln.

Das Display verfügt über eine Aussparung an der Oberseite - eine Seltenheit im Jahr 2022 - und das aus gutem Grund: Es enthält ein 3D-Tiefensensor-Gesichtsentsperrsystem, ähnlich wie die FaceID-Funktion des iPhones.

Wie immer bei aktuellen Huawei-Telefonen werden die Geräte ohne Unterstützung für 5G und ohne Google Play Services ausgeliefert. Mit der AppGallery und der Petal Search können Sie Ihre meistgenutzten Apps jedoch auch auf andere Weise abrufen, wenn Sie bereit sind, die weniger intuitive Art und Weise des Abrufs zu umgehen.

Mit einem Preis von 1299 € für das schwarze und das silberne Glasmodell und 1399 € für die vegane Lederoption ist es eine Menge Geld, das man für ein Telefon mit diesen Einschränkungen hinlegen muss. Aber Huawei hofft, dass seine beeindruckende Liste von Flaggschiff-Spezifikationen Käufer anlocken wird.

Schreiben von Cam Bunton.