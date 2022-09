Huawei Nova 10 und 10 Pro in Europa eingeführt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nach der Ankündigung der neuesten Nova 10-Serie in China hat Huawei nun das Nova 10 und das 10 Pro in Europa auf den Markt gebracht und damit seine modischen "schicken" Telefone auf die westlichen Märkte gebracht.

Mit dem Fokus auf Design hat Huawei die neuen Nova-Modelle schlank und auffällig gestaltet, wobei das Nova 10 mit nur 6,88 mm und einem Gewicht von unter 170 g das dünnste der beiden Modelle ist.

Die beiden Telefone haben ein ähnliches Design und ähnliche Spezifikationen, wobei die beiden Modelle in den Farben Golden Black und Starry Silver erhältlich sind. Ersteres ist ein glitzerndes, weiches, mattes Finish, während das schwarze Modell ein eher glänzendes Design bietet.

Was die Ausstattung betrifft, so sticht vor allem die Frontkamera hervor. Beide Modelle verfügen über eine 60-Megapixel-Ultrawide-Selfie-Kamera, die in das Display integriert ist, aber die Pro"-Version verfügt zusätzlich über ein zweites Porträt-Zoomobjektiv, mit dem man eine große Auswahl an Brennweiten aus dem nach vorne gerichteten System herausholen kann.

Die 60-Megapixel-Kamera arbeitet mit dem so genannten Vierfach-Phasenerkennungs-Autofokus, der dafür sorgt, dass das Bild klar und scharf bleibt, wenn Sie die Kamera bewegen.

Beim Pro-Modell ermöglicht das Dual-Kamera-System auch die gleichzeitige Aufnahme von Videos mit beiden Kameras, sodass Sie ein Video mit einer Weitwinkel- und einer Nahaufnahme gleichzeitig aufnehmen und teilen können.

Diese Funktion richtet sich eindeutig an die Ersteller von Inhalten - also an diejenigen, die Schminktipps oder Ähnliches auf sozialen Medien teilen. Damit und mit einer Funktion, mit der man schnell zwischen Produkt- und Personenfokus wechseln kann, ist es auch für Produktdemos in Videos bestens gerüstet.

Was die rückwärtige Kamera betrifft, so verfügen beide Telefone über dasselbe Dreifach-Kamerasystem, angeführt vom 50-Megapixel-RYYB-Sensor des Flaggschiffs P50 Pro. Hinzu kommen ein Ultrawide-Sensor (mit Makrofunktion) und ein Porträt-Tiefensensor.

Beide verfügen über das gleiche OLED-Display mit einer Auflösung von 2652 x 1200 Pixeln, einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, 10-Bit-Farbtiefe und 300 Hz Touch-Sampling. Es gibt einen leichten Größenunterschied zwischen den beiden Modellen, wobei das Pro 6,78 Zoll in der Diagonale misst und das reguläre Nova 10 6,67 Zoll groß ist.

Die beiden Telefone teilen sich auch den gleichen Snapdragon 778 4G Prozessor.

Es gibt jedoch einen Unterschied bei der Akkukapazität und den Ladespezifikationen, wobei das Pro-Modell einen 4500-mAh-Akku mit 100-W-SuperCharge-Unterstützung bietet. Damit ist es in etwa 20 Minuten wieder voll aufgeladen.

Das reguläre 10 hat - verständlicherweise aufgrund seiner Größe - einen kleineren 4000-mAh-Akku, der 66 W SuperCharge unterstützt und in etwa 38 Minuten voll aufgeladen werden kann.

Wie bei allen Huawei-Handys der letzten drei Jahre läuft auch auf diesen beiden Geräten EMUI ohne Googles Play Services.

Schreiben von Cam Bunton.