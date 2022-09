Ein neues Huawei P50 Pocket könnte auf dem Weg sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es ist noch nicht allzu lange her, dass Huawei sein elegantes Klapphandy, das P50 Pocket, auf den Markt gebracht hat, aber die Zeit wartet in der Smartphone-Welt auf niemanden.

Jetzt sieht es so aus, als würde Huawei ein Nachfolgegerät mit verbesserten Komponenten vorbereiten. Dies geht aus einem Zertifizierungsergebnis hervor, das von Android Headlines entdeckt wurde.

Die TENAA-Zertifizierung ist ein klassischer Weg für Telefone, die in China erscheinen werden, um an die Öffentlichkeit zu gelangen, und genau das ist hier geschehen, mit Bildern des Geräts, die es fast sicher machen, dass es sich um einen Nachfolger des P50 Pocket handelt.

Die Fotos sind allerdings interessant - sie zeigen ein ganz anderes Design als das glänzende Metallfinish des letzten Handys. Dieses Gerät ähnelt viel mehr dem Samsung Galaxy Flip 4, mit einem zweifarbigen Look.

Die untere Hälfte könnte anscheinend auch aus Leder bestehen, was das Handy in der Hand in vielerlei Hinsicht einzigartig machen würde.

Die einzige Spezifikation, die in der Zertifizierung aufgeführt ist, ist die Größe des Akkus, der auf 4.260 mAh aufgestockt wurde, was in jedem Fall eine willkommene Ergänzung darstellt.

Wir mochten das P50 Pocket, als wir es Anfang des Jahres getestet haben, obwohl das Fehlen von Google Play-Diensten offensichtlich immer noch ein großes Problem ist und der Preis ziemlich extrem ist - wenn Huawei etwas an letzterem ändern kann, könnte es durchaus anfangen, mit Samsung an der Klapphandy-Front gleichmäßiger zu konkurrieren.

Schreiben von Max Freeman-Mills.