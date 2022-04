Huawei Mate Xs 2 kommt am 28. April auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das nächste faltbare Smartphone von Huawei soll schon sehr bald angekündigt werden. Der Hersteller kündigte in den sozialen Medien an, dass er am 28. April ein Launch-Event für das Mate Xs 2 veranstalten will.

Dabei handelt es sich um das Nachfolgemodell des Mate X2, wobei die Namensgebung darauf hindeutet, dass es im Geiste des ersten Mate Xs weitergeführt werden könnte. Das heißt, es könnte eine überarbeitete, leicht verbesserte Version des Mate X2 sein. Oder es könnte eine leistungsstärkere Version des Mate Xs sein, das sich durch ein großes, flexibles Display auszeichnet, das sich um die Außenseite des Telefons wickelt.

Das sind jedoch nur Vermutungen unsererseits, die darauf basieren, wie ähnlich das Mate Xs dem allerersten Mate X-Faltgerät war. Leider sind wir auf Vermutungen beschränkt, da sehr wenig über das Gerät selbst gesagt wurde.

Das Einzige, dessen wir uns ziemlich sicher sein können, ist, dass es sich um ein faltbares Telefon handeln wird, möglicherweise im Stil eines Buches mit einem großen internen Display und einem schmalen, candybar-ähnlichen Bildschirm an der Außenseite, oder - wie bereits erwähnt - mit einem großen Bildschirm an der Außenseite.

Die Bemühungen von Huawei auf dem Smartphone-Markt wurden natürlich durch Beschränkungen und den daraus resultierenden Verlust von Schlüsselbeziehungen in diesem Bereich stark behindert. Dies hat zu einer erheblichen Einschränkung der Telefonproduktion geführt.

Das hat auch dazu geführt, dass einige Telefone erst nach Monaten außerhalb Chinas auf den Markt kamen, wobei einige Geräte in westlichen Märkten überhaupt nicht veröffentlicht wurden. Da diese Markteinführung auf Weibo angekündigt wurde, vermuten wir, dass dies auch beim Mate Xs 2 der Fall sein wird.

Schreiben von Cam Bunton.