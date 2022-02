Huawei P50 Pro ab dem 22. März in Großbritannien erhältlich

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Huawei hat angekündigt, dass wir das P50 Pro ab dem 22. März endlich in Großbritannien kaufen können und dass die Watch GT Runner gleichzeitig verfügbar sein wird.

Die beiden Produkte wurden kürzlich in Europa auf den Markt gebracht, nachdem sie einige Zeit vor der Landung auf dem Kontinent ursprünglich in China eingeführt worden waren.

Das P50 Pro ist das neueste Flaggschiff-Smartphone von Huawei und bietet eine erstklassige Verarbeitung, ein atemberaubendes Display und einige der besten Kameras, die Sie je auf einem Telefon gesehen haben.

Der Nachteil, dass es jetzt auf den Markt kommt – insbesondere zu einem vollen Verkaufspreis von 1099 £ – ist, dass es von der Snapdragon 888-Hardware der vorherigen Generation angetrieben wird, die jetzt durch den Snapdragon 8 Gen 1 ersetzt wurde.

Natürlich wird es auch durch die Tatsache behindert, dass es keine Google Play-Unterstützung gibt und - obwohl es einige praktische Problemumgehungen gibt, um viele beliebte Apps zu erhalten - einige wichtige immer noch nicht unterstützt werden.

Wenn Sie jedoch wirklich einen haben möchten und gerne einen weiteren Monat warten, um ihn zu bekommen, können Sie ihn ab dem 22. März direkt bei Huawei kaufen.

Die Huawei Watch GT Runner ist hier wohl das überzeugendere Produkt. Es ist eine leichte, aber leistungsstarke und relativ erschwingliche Fitness-Tracking-Smartwatch.

Es bietet so ziemlich alles, was die Watch GT 3 hat , außer dass Huawei ein Designsystem für externe Antennen entwickelt hat, um das Multiband-GPS-Tracking noch genauer zu machen.

Die Uhr verfügt auch über die neuesten laufzentrierten Fitnessfunktionen, wie die Möglichkeit, sich für Trainingspläne anzumelden, die sich ständig an Ihre eigene Laufleistung anpassen.

Watch GT Runner kostet in Großbritannien £ 249, wenn es nächsten Monat in den Handel kommt, und wird in Schwarz oder Grau erhältlich sein.

Schreiben von Cam Bunton.