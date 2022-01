Huawei P50 Pro und P50 Pocket werden international eingeführt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nachdem Huawei die Geräte bereits bei lokalen Markteinführungen in seinem Heimatland vorgeführt hat, bringt Huawei die Telefone der P50-Serie endlich international auf den Markt. Insbesondere werden das P50 Pro und sein erstes Clamshell-Faltgerät, das P50 Pocket, in Europa erhältlich sein.

Wie Sie es von einer Premium-Handyserie von Huawei erwarten würden, sind sie mit Premium-Preisschildern ausgestattet. Auf dem Kontinent kostet das P50 Pro stattliche 1.199 Euro, wobei das Standard-P50 Pocket 1.299 Euro und die Premium Edition des P50 Pocket 1.599 Euro kosten.

Alle anderen Details der Telefone wurden so ziemlich alle bereits angekündigt, wobei die beiden Geräte in der Kategorie der „Flaggschiffe“ der Telefone angesiedelt sind.

Das P50 Pro – erstmals angekündigt im Sommer 2021 – ist ein klassisches Ultra-Premium-Smartphone mit einem großen 6,6-Zoll-OLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz und einer Auflösung von 2700 x 1228 Pixel.

Es wird vom Snapdragon 888-Prozessor angetrieben und verfügt über 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Es gibt auch einen 4360-mAh-Akku mit kabelgebundener 66-W-SuperCharge-Funktion und einer schnellen kabellosen 50-W-SuperCharge-Funktion.

In der Kameraabteilung möchte sich das Telefon mit einem Quad-Kamerasystem abheben, das zwei Hauptobjektive (eine Farbe, eine Mono), eine Ultrawide-Kamera und eine Periskop-ähnliche Telezoomkamera mit bis zu 10-fachem optischem Zoom umfasst.

Was das P50 Pocket betrifft, so war diese Ankündigung neueren Datums und sieht vor, dass Huawei gemeinsam mit Samsung und Motorola ein faltbares Smartphone im Clamshell-Stil anbietet. Es gibt einen großen Fokus auf Stil und Design, was am deutlichsten in der goldenen Premium Edition mit ihren fächerartigen Streifen über dem Körper zu sehen ist.

Es verfügt über einen runden Abdeckbildschirm auf der Vorderseite, auf dem Benachrichtigungen angezeigt werden, und dient gleichzeitig als Selfie-Spiegel, wenn Sie mit den Hauptkameras ein Selfie machen möchten.

Der Bildschirm im Inneren misst 6,9 Zoll, bietet Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hz und eine Auflösung von 2700 x 1228. Wie das P50 Pro wird es vom Snapdragon 888-Prozessor angetrieben und verfügt standardmäßig über 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Das Premium Gold-Modell verfügt jedoch über 12 GB RAM und 512 GB Speicher.

Es verfügt über ein Dreifachkamerasystem, das aus einer Primärkamera, einer Ultraweitwinkel- und einer Ultraspektrum-Kamera besteht, die Farben und Licht einfängt, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, und hat es Huawei ermöglicht, einen lustigen Neon-ähnlichen Fotoeffekt zu ermöglichen.

Beide Telefone laufen mit EMUI 12 und sind - wie schon seit einigen Jahren - nicht mit Google Play Services ausgestattet. Das bedeutet, dass Sie überprüfen und sicherstellen müssen, dass Sie die Apps verwenden können, auf die Sie sich verlassen, bevor Sie entscheiden, ob Sie diese Premium-Preise für diese beiden Telefone aushusten möchten.

Schreiben von Cam Bunton.