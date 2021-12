Huawei P50 Pocket faltbar in Live-Bildern durchgesickert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach der Ankündigung von Huawei , nächste Woche ein neues Telefon – das P50 Pocket – auf den Markt zu bringen, wurden Live-Bilder von einem Fotoshooting veröffentlicht, die das Gerät aus fast allen Blickwinkeln zeigen.

Wie wir aus den bereits gezeigten Teasern vermuten konnten, zeigen die Bilder ein Klapphandy mit Klappfunktion, das theoretisch dem Galaxy Z Flip ähnelt. Wenn man sich das Styling ansieht, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Sie es jemals mit dem flexiblen Telefon von Samsung verwechseln würden.

Im Gegensatz zum Telefon im Teaser zeigen die veröffentlichten Bilder ein komplett goldenes Gerät mit einer anderen gemusterten Oberfläche auf der Außenseite. Anstelle eines Rautenmusters beim weiß/silbernen Modell hat dieses einen geriffelten Fächereffekt.

Noch wichtiger ist jedoch, dass wir einen Einblick erhalten, wie Huawei das Cover und die Kameraeinheit umsetzen will. Anfangs war aus frühen Teasern nicht klar, ob das Telefon überhaupt einen Bildschirm außen hatte.

Auf den neuesten Bildern sehen wir zwei große Kreise auf der Vorderseite: einen mit einem komplett runden Bildschirm (wie eine Smartwatch) und den anderen mit drei Kameralinsen und einem LED-Blitz.

Das kleine, runde Display zeigt Uhrzeit und Datum an und wird als Bildschirm zum Einrahmen von Selfies mit den Hauptkameras vorgeführt.

Die Bilder - ursprünglich von Harpers Bazaar über sein chinesisches Social-Media-Handle auf Weibo veröffentlicht - geben uns leider keinen Blick auf den Bildschirm im Inneren.

Während im Vorfeld der Markteinführung nicht sonderlich versucht wird, es geheim zu halten, wird Huawei alle derzeit unbekannten Details bei einem Launch-Event am 23. Wenn Sie sich also vom Weihnachtsfernsehen lösen können, lohnt es sich möglicherweise, den Start des P50 in Echtzeit zu sehen.